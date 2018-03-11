李義虎警告 勿搞漸進式台獨

2018年03月11日 04:10 中國時報 陳柏廷 、 羅印冲 ／北京報導 ／北京報導

大陸全國人大外事委員會委員李義虎表示，今年兩岸關係能否緩和的關鍵指標，在於蔡英文總統和民進黨當局是否再繼續推動「去中國化」及「漸進式台獨」；台灣方面若一意孤行，大陸還會有動作。他警告，台灣已是「內外交迫」，國際空間更面臨「萎縮化」危機，切勿再「挾美自重」，做困獸之鬥。

李義虎是大陸全國人代表，也是北京大學台灣研究院院長。北大台研院是大陸當局在制定涉台政策，極為倚重的智庫之一；接受記者訪問時，李一路從兩岸關係談到當前中美台關係。

由於台灣今年即將進入選舉年，針對外界認為，由於碰到選舉，大陸今年對台施壓力度可能稍加減緩的說法，李義虎指出，兩岸關係的好壞，關鍵在蔡英文當局是否承認九二共識，接受兩岸一中，這是大陸對台的底線。

「另一項指標則是民進黨當局是否繼續『去中國化』」，李義虎強調，今年兩岸關係能否有所和緩，另一個重要關鍵就是，台灣當局會不會繼續在內部推動去中國化和搞漸進式的柔性台獨，這是北京當局持續在觀察的。

李義虎直言，民進黨政府在推動柔性台獨的動作一旦大了，勢必就會損及兩岸關係，兩岸不確定性和複雜因素就上升了，北京方面理所當然會有相關施壓動作，兩岸關係就沒有樂觀理由。

此外，談及美國國會更通過所謂《台灣旅行法》，李義虎則批評，這些舉措對中美關係政治基礎有極大的衝擊和破壞，北京當局當然堅決反對；民進黨政府千萬不要「挾洋自重」，「困獸之鬥」只是徒勞之舉。

李義虎提醒，相信還會有越來越多的國家，想要跟大陸談建交或復交，這是大勢所趨。台灣原來只是在區域經濟中被邊緣化，而國際空間本已經邊緣化，現在更將「萎縮化」。

(中國時報)