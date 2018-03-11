新聞透視—兩岸柔來柔去 一在切割一在拉攏

2018年03月11日 04:10 中國時報 陳柏廷

去年迄今，民共間正在開展一場沒有煙硝味的兩岸戰爭。一方面，可以看到民進黨政府不斷推動去中國化等「柔性台獨」舉措，試圖切割大陸與台灣淵源；另一方面，北京則祭出「柔性」拉攏台灣民心的做法，惠台31項政策堪稱集其大成。這場拉扯之間的柔性角力，不只沒有停戰跡象，恐還將持續下去。

展望未來，就得回顧過去，特別是回顧一段時間來，民共雙方角力過程。面對當前兩岸關係，民共雙方正在進行一場「柔性競爭」。只是此「柔」非彼「柔」，民共在兩岸關係上所祭出柔性舉措，更像是一個光譜的兩端，是一場割裂與拉攏的競賽。

先看看民進黨的「柔」。在深知明目張膽的搞法理台獨行不通之後，民進黨轉而從文化、教育面去切割大陸與台灣間的淵源，用一種柔性的「去中國化」做法，希望能夠釜底抽薪式形塑出一批批「天然獨」。

修改課綱、綠營立委針對性的提案等種種做法，一方面試圖挑戰大陸對台政策的底線後，另一方面藉此達到所謂「漸進式台獨」的目標。

這類形形色色的台獨分裂行徑，北京當局顯然並未等閒視之，在強硬施壓之餘，也祭出「以柔克柔」的對台政策，其中又以兩會前夕所公布的惠台31條措施，更堪稱「柔到最高點」。

不同於民進黨「割裂」兩岸，大陸採取的是「拉攏」兩岸民心的做法。比如說，昨日亦有政協委員提議，要擴大台胞證使用範圍，使之具有類似大陸身分證的做法，就是希望發揮實質拉攏效果，讓台灣民眾從生活貼緊大陸，形成「誰也離不開誰」局面。

毫不諱言，這場沒有煙硝味的兩岸柔性之爭，眼下只是開始，可以預見的一時間內，民共之間還將繼續維持這類做法。

(中國時報)