高雄 鹽埕區－甜不辣 暖胃美味

「埕埔黑輪」胡姓老闆娘從小愛吃黑輪，退休後賣黑輪成了不二選擇。（曹明正攝）

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中國時報

烤黑輪、炸黑輪很常見，但是用蒸籠「蒸」的黑輪就很少聽過。去年11月，高雄新樂街開了間「塩埕埔黑輪」，旗魚黑輪、鱈魚板、菜頭都只要10元，就連特大號超級大黑輪也只要50元，吃起來完全不油膩，馬上吸引不少喜愛美食的饕客上門。

胡姓老闆娘說，她跟老公從小就愛吃黑輪，甚至還走遍各地，品嘗不同口味黑輪，退休後想做點小生意，剛好老家就位在有「奶茶一條街」的新樂街，看到大家都開冷飲店，她反向思考決定做熱食，最愛的黑輪就成了不二選擇。

「一般黑輪不是烤就是炸，看到油鍋就覺得好油膩。」老闆娘說，嘗遍各地黑輪，希望自己賣的黑輪要讓大家吃得健康，湯底用大骨、蔬菜、柴魚跟海味細心熬煮，產品中除了玉米跟菜頭，所有黑輪、魚板全都改用蒸的。

塩埕埔黑輪主打「蒸的黑輪」，必吃的超級大黑輪比普通黑輪條大一號，而且還是來自旗津的純手工黑輪，不論傳統黑輪、旗魚黑輪或鱈魚板，全是上好食材，但都只賣銅板價，加上口感清爽不油膩，餐盤也選用最好的不鏽鋼，而非美耐皿套上塑膠袋，處處看得到用心，開張3個多月就吸引大批中山大學學生捧場，還在網路幫忙宣傳，成為人氣店家。

地址：高雄巿鹽埕區新樂街268號

電話：(07)5316685

營業時間：上午11點至晚間8點

售價：傳統黑輪、旗魚黑輪10元、超級大黑輪50元

(中國時報)

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