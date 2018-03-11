新北 板橋區－甜不辣冬粉 實在飽足感

2018年03月11日 01:18 中國時報 王揚傑 ）

位在新北市議會旁的「草地人」麵線、甜不辣與涼麵，不論對在地人還是外來客而言，都是必吃美食，店內各種國民小吃，口味就如同店名，讓人確實感受到純樸、簡單又實在的鄉土味，今年已邁入第23個年頭，受到許多美食部落客大力推薦。

老家雲林縣林內鄉的老闆張文連說，20多年前在國小同學會上提起擺攤賣麵線的計畫，老同學前華南銀行總經理張慶堂就建議，不妨起個草根性、本土性強的店名，於是就有了「草地人」這個店名。

「草地人」一開始只是在板橋莊敬路騎樓底下的小小麵線攤，因傳統口味受到民眾喜愛，生意一直都不錯，但1997年時，當時的台北縣政府大力取締路霸，生意受到重大影響，他苦思需要改變，才開始加賣甜不辣，生意果然起死回生。

張文連自己研發調製甜不辣獨家沾醬，味道甘甜，搭配甜不辣顯得清爽不膩，就連辣椒醬、辣油也都是自製，保證天然不添加化學成分。

因有顧客反應，只吃一份甜不辣總覺得不夠飽，張文連發揮想像力，把甜不辣和冬粉結合，一碗甜不辣冬粉不僅份量十足，且冬粉與醬料、湯頭味道毫不衝突，成功創造出新式傳統小吃，一天可以賣出6、70碗，每逢假日都有不少饕客專程到店裡品嘗，成為人氣名店。

地址：新北市板橋區文化路2段182巷5弄1號

電話：(02)22578966

營業時間：

周一至周六上午10點半至晚間9點、周日上午10點半至晚間8點，連續長假休1天

售價：甜不辣55元、甜不辣冬粉75元

(中國時報)