竹縣 竹東鎮－蔬果多甜不辣 吃法多元

2018年03月11日 01:18 中國時報 （邱立雅）

滿滿一碗甜不辣，是否覺得太單調？竹東鎮「鮮肉甜不辣」突破傳統甜不辣吃法，加入大量當季當令蔬果，降低甜不辣等食品比重，加上特製蒜味沾醬，讓吃甜不辣變成天天都可品嘗的美食小吃。

「鮮肉甜不辣」老闆邱育明曾在台中從事婚禮顧問，因想返鄉創業，向在台北新中街經營40年甜不辣的舅舅學藝，但他認為單吃甜不辣「口感壓力很大」，於是開發出與蔬果一起食用的方法，也是全台少見的甜不辣新搭配。

邱育明特製的沾醬有濃郁蒜味，搭配當令當季蔬菜，滋味滑順美妙，湯底也用蘿蔔與柴魚熬煮1個小時，充分釋出蘿蔔的鮮甜，再加上柴魚提味，讓甜不辣也有乾湯2種可選擇。

店內甜不辣品項分為「新中甜不辣」與「蔬果多甜不辣」，以蘿蔔、油豆腐、甜不辣為基底。所謂「新中甜不辣」來自舅舅的台北店址「新中街」，口味較傳統，除基底再加上魚丸、竹輪、黑輪與醃肉條；「蔬果多甜不辣」則是基底加花椰菜、玉米、甜豆、玉米筍等當地蔬果。如果怕吃不夠，還可多加冬粉或烏龍麵，吃法相當多元。

至於店名「鮮肉甜不辣」，邱育明笑說，當初一有開店想法，太太就懷上「小鮮肉」，所以將店名取為「鮮肉」，由於店面位於住宅區，他希望自己的店充滿家庭氛圍，讓民眾可以常來光顧，就像在自己家吃飯一樣輕鬆。

地址：新竹縣竹東鎮北興路3段558號

電話：(03)5957076

營業時間：上午11點至下午1點、下午4點半至晚間7點半

售價：新中甜不辣50元、蔬果多甜不辣70元，加麵加冬粉另加20元

(中國時報)