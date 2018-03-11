花蓮 吉安鄉－北部口味 征服外地遊客

2018年03月11日 01:18 中國時報 許家寧 ）

「花蓮麵線大王‧甜不辣」位於吉安鄉中山路2段、文化十街交叉口，不但是花蓮少見的甜不辣專賣店，尤其一大早就吃得到更是難得，從外地來到花蓮打拚的曾老闆，12年來以獨特的醬料與口感贏得饕客的心，常常未到收店時間，店裡甜不辣和麵線就已見底，晚來的客人只能等明天了。

「花蓮麵線大王‧甜不辣」店內只賣甜不辣與蚵仔麵線2種小吃，50歲的曾老闆15年前放下台北的餐飲生意，與妻子搬到花蓮吉安鄉，剛開始先經營彩券行，店內還曾經中過樂透頭獎而喧騰一時。

4年的投注站合約到期後，對料理難以忘懷的曾老闆決定重拾菜刀，順勢賣起蚵仔麵線與甜不辣，將北部口味帶到花蓮，自己研發甜不辣沾醬，以鹹中帶著微甜，搭配Q軟順口的甜不辣，可說是完美結合，吃完後再來1碗免費柴魚清湯混著醬料，去油解膩，讓人直呼過癮。

曾老闆認為好吃的祕訣的就是實在，外面賣的甜不辣魚漿少、裹粉較多，吃起來口感就比較差，加上價格平價，不少外地遊客也慕名而來，花蓮大地震過後，遊客明顯減少，但他仍樂觀地說，開店多年還沒聽過有人說不好吃，生意不會受太大影響。

地址：花蓮縣吉安鄉中山路2段183號

營業時間：上午7點至下午6點，每周二公休

售價：大碗65元、小碗45元

(中國時報)