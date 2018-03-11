台南 六甲區－黑輪伯魔法醬汁 好滋味

台南六甲黑輪伯蘇龍明在當地擺攤40多年，現在由兒子蘇育欽接棒。（莊曜聰攝)

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中國時報

將精心採買的甜不辣放入低溫清油中浸泡，等客人現點時，再放入高溫200度的熱油現炸，不消2分鐘就香味四溢，多餘油分也被逼出，夾起後淋上特製醬汁，酥脆中帶著軟嫩口感，微辣醬汁刺激味蕾，讓人一口接一口，有別於醬油膏、辣椒醬等沾醬，每天現煮的「魔法醬汁」，就是「黑輪伯」好吃的撇步。

在台南六甲國中旁擺攤的「黑輪伯」已有40多年歷史，對當地50歲以上的居民來說，小時候「黑輪伯」幾乎就是點心攤代名詞，拿著零用錢吃上一根甜不辣、黑輪或米血，就是再棒不過的「小幸運」。在公家單位上班的熟客曾先生說，黑輪伯的黑胡椒醬「愈吃愈涮嘴」，比牛排店的更讚。

第1代「黑輪伯」蘇龍明已高齡75歲，現由32歲兒子蘇育欽接棒，但仍堅持親手製作醬汁，每天清晨5點起床，備好包括10多種中藥材在內的祕方，下鍋熬煮近2小時，完成香辣夠味的黑胡椒醬跟甜鹹合度的蘑菇醬，因不含防腐劑，都是當天用完，絕不隔夜。攤車上只賣甜不辣、米血、黑輪、魚板4個品項。

接棒2年多的蘇育欽說，父親的醬料非常受歡迎，尤其中秋節，還有人特地買回家當烤肉醬，近年不少人上門求教，學到配方後到外地開店，父親也可說是「桃李滿天下」。

地址：台南市六甲區民權街六甲國中旁

營業時間：上午10點半至下午5點半

售價：甜不辣每支10元

(中國時報)

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