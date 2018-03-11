沈發惠退選議員 挑戰黃國昌

2018年03月11日 04:10 中國時報 林縉明 ／新北報導 ／新北報導

民進黨新北市議員沈發惠在黨內初選登記截止後，突然在10日宣布退選，原有市議員席次交棒由前助理張錦豪代表參選，並全力為2年後立委選舉準備，正式對同選區立委黃國昌宣戰，大綠、小綠競爭檯面化。沈發惠強調，不論未來立委選舉是否繼續禮讓時代力量，全力備戰立委選舉腳步不會停歇。

前助理張錦豪接棒出馬

沈發惠深耕地方20年，原本這屆立委選舉有意參選，後來因民進黨整體考量，被迫禮讓給時代力量黃國昌，但黃上任後不重視選民服務，重心全放在立法院問政，選區根本看不到人，甚至在沈爭取「基隆河自行車道延伸至基隆」延伸工程因土地問題受阻時，最後還是靠民進黨不分區立委段宜康出手相助，而非同選區的黃國昌，地方積怨已深。

去年底安定力量聯盟對黃國昌提出罷免案，沈發惠遲遲不願表態支持或反對，即有綠營人士私下透露，黃國昌不重視地方需求，而且時代力量在國會問政屢屢與綠營唱反調，有支持者醞釀動員投同意罷免票給黃教訓，若順利通過罷免啟動補選，沈還可望透過補選當選立委，綠營也有機會在國會再增一席。

沈發惠在罷免案投票前夕打破沉默否認傳言，並表態反對罷免，展現氣度，獲得不少人讚賞；此外，時代力量傳出有意於市議員第十選區內推出人選參選，擺明要跟綠營搶票，大綠、小綠戰爭一觸即發之際，沈發惠找人接棒議員空缺，並提前表態備戰立委選舉，向黨中央喊話，也向時代力量宣戰意味濃厚。

向時力宣戰味道濃厚

沈發惠以「十年磨一劍」比喻自己磨了二十年，他說，歷經長期耕耘，早對汐止、金山、萬里有深厚情感與使命感，因此找來熟稔地方事務的張錦豪接棒，他本身接下來除投入輔選，也會為下屆立委選舉提前準備。

對此時代力量新北市黨部、民進黨新北市黨部異口同聲表示，尊重沈發惠選擇，至於下屆立委選舉是否維持合作關係，雙方都不敢下定論。民進黨新北黨部強調，依據黨內初選程序，該選區應提名議員參選人2人，已有3人完成登記，12日將啟動協調機制，若有人退讓就同額提名。

(中國時報)