被控闖紅燈 秀街景打臉警方

新竹縣黃姓男子去年騎機車行經湖口鄉八德路，遭巡邏員警目擊穿越停止線並闖紅燈左轉，當場吃下1800元罰單，黃男質疑警開單全憑目視，自行查Google地圖，證實該路口根本沒停止線，地院法官認為員警職務報告與告發事實不符，判罰單撤銷。（翻攝自Google地圖）

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中國時報
／竹市報導

新竹縣黃姓男子去年騎機車行經湖口鄉八德路，遭巡邏員警目擊穿越停止線並闖紅燈左轉，當場吃下1800元罰單，黃男質疑警開單全憑目視，自行查Google地圖，證實該路口根本沒停止線，地院法官認為員警職務報告與告發事實不符，判罰單撤銷。

汽機車爭道 車禍熱點

湖口鄉八德路與鐵騎路口車流量密集，更因是轉往國道1號的樞紐，常出現汽機車爭道的危險場景，並不時有車輛闖紅燈搶快，導致車禍頻傳，長期被警方列為加強巡邏的重點路段之一。

轄區蘇姓警員去年6月上午執行巡邏勤務時，在八德路北上慢車道停等紅綠燈時，突然見到對向南下車道的黃男騎機車闖越停止線，並左轉騎往鐵騎路，蘇立即將黃男攔下，開單舉發其闖紅燈行為。

黃男則主張當時他是依號誌行駛，往鐵騎路方向是綠燈，警員既然有配戴密錄器，應可提出相關證據，但卻全憑目視，無科學根據，他向監理單位申訴無效，請法官將罰單撤銷。

黃男為證實當時並未違規，上網調出現場衛星地圖照片，聲明其行經路線。法官據此資料與警員開單的職務報告交叉比對，發現黃男被舉發的路口並無停止線，衛星地圖照片可作為憑證，與警員聲稱「超越停止線」不符。

肉眼目測 視線有死角

此外，法官認為警員當時站在黃男對向位置，看不到黃行駛方向的燈號，研判應該是以推測方式認為黃有闖紅燈，因此不能排除有誤認的可能性，判黃勝訴，罰單准予撤銷。

(中國時報)

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