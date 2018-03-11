藍拍布一樣照 展團結氣勢

2018年03月11日 04:10 中國時報 黃國峰 、 陳淑芬 、 王文吉 ／台中報導 ／台中報導

國民黨台中市長參選人盧秀燕，10日邀10幾位黨籍市議員及議員參選人們進棚拍攝「布一樣」形象照，大夥穿著淡藍色襯衫，展現「衫同款．人同心」的大團結氣勢。針對黨內整合，盧秀燕表示，她正在不斷地拜訪、協商，仍需要一段時間。

不分選區找回乾淨藍天

盧秀燕指出，這次形象照主題設定為「我們布一樣」，靈感是來自於歌手大壯的歌曲「我們不一樣」，歌詞說「這片天，你我一起撐起；更努力，只為了我們想要的明天！」非常真切反應出全體國民黨參選人，為讓台中變得更好而努力的心聲。

盧秀燕指出，相比於中央及地方全面執政的民進黨，國民黨沒人、沒錢、沒資源，可預期這次國民黨選舉將十分艱困，大家一起穿著「天空藍」襯衫，代表國民黨在大台中地區，不分選區團結一心，「衫同款，人同心」，要為台中市民找回乾淨的藍天。

國民黨台中市長黨內初選中，立委江啟臣以些微差距落敗，之後盧秀燕曾表示江是最佳總幹事人選。雖然江不忘在臉書上、發新聞稿，呼籲一定要團結，喊出台中「秀燕將啟程」，強調他絕對挺盧，但至今江仍未答應，讓不少藍營基層憂心。

江啟臣目前人在國外，與江啟臣親近的里長指出，江是位責任感很重的立委，國民黨在立院處於弱勢，若要操盤選舉，可能分身乏術，甚至無法兼顧國會工作，也誤了市長選舉，猜測江可能會傾向以「兼職」方式輔選。

藍營整合仍須一段時間

針對江日前曾指出，盧的競選架構尚未明確。盧秀燕表示，江目前不在國內，總幹事之邀尚未有進一步進度，至於她的競選組織布局，是件龐大的規畫，目前正積極地拜訪及協商，會盡速完成規畫，但還是需要一點時間。

(中國時報)