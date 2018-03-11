阿里山小火車 續停駛3個月

阿里山森林鐵路本線延駛3個月，將進行全面改善工程施作，祝山線、沼平線及神木線等三支線仍維持行駛。（翁聖勳攝）

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中國時報
翁聖勳／嘉縣報導

阿里山森林小火車原訂12日復駛，確定跳票!今年4度出軌的阿里山森鐵，日前經鐵路局與林務局組成專案小組全面檢查會勘後，確認有必要進行全面徹底改善工程施作，本線由嘉義至十字路站間，將繼續停駛3個月，停駛3個月預計短收2600多萬元。

4次出軌 安全堪虞

已購買該區間車票受影響旅客，可於1年內持乘車票至森鐵及台鐵各車站辦理全額退票，免扣手續費，至於，占營收大宗阿里山園區內祝山線、沼平線及神木線等三支線仍維持正常行駛。

阿里山森林鐵路局上個月列車27日出軌後，緊急公告本線（嘉義到十字路站間）停駛兩周進行檢修，原訂12日復駛，現確定跳票，將再延後3個月進行路線改善工程、車輛維修養護及工程發包作業，全面性檢修補強及工程施作。

陡峭、彎道多 維修不易

阿里山森林鐵路管理處指出，鐵路位處山區，路線陡峭、彎道多，路線養護不易、長年行駛下導致路線及車輛磨損嚴重，為徹底改善路線狀況，台鐵局與林務局招集車輛及軌道領域的專家組成專案小組進行全面檢查，確認有必要進行全面性工程施作改善，3月12日起，本線（嘉義到十字路站間）各級列車繼續停駛3個月，未來將以滾動式檢討復駛期程。

另因本線（嘉義到十字路站間）停駛而受影響之旅客，可於１年內持乘車票至森鐵及臺鐵各車站辦理全額退票，免扣手續費。由於森林小火車受到許多遊客喜愛，台灣鐵路管理局阿里山森林鐵路管理處營運組長簡信立表示，估算停駛3個月預計影響1200人次，短收2600多萬元。

(中國時報)

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