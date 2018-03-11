新住民之子 喜獲家扶獎學金

來自越南的潘紅絨（右一）及大陸黑龍江的胡葉紅（左一）分別陪女兒莫宜庭（右二）、許怡婕（左二）領獎。（呂素麗攝）

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中國時報
／高雄報導

南高雄家扶中心10日頒發扶助的254位國中小學生獎學金，他們在貧困環境中力爭上游，其中新住民之子表現出色，他們的媽媽來自東南亞或大陸，不少是單親或獨撐家計，為了孩子辛苦工作，賺取微薄薪水養家，還好孩子貼心會幫忙家事，功課也好，家扶的扶助助孩子們一臂之力。

幫忙家事 功課也好

南高雄家扶中心目前扶助1200戶家庭，其中149戶為新移民家庭，家扶中心主任郭淑美表示，新移民家長在生活上面臨不少困難，多數需忙著工作負擔家計，分身乏術，教育子女更是不易。

來自越南的37歲潘紅絨，嫁到台灣14年，婚後1年丈夫就因病沒工作，她獨力兼兩份工作支撐，白天在燒肉飯店、下午趕回家幫公婆及家裡煮晚餐，晚上再到快餐店當洗碗工。

唯一的女兒宜庭在3歲時診斷出患有血友病，幸經治療病情穩定，就讀樂群國小3年級的她，開朗樂觀，在學校參加越南語課獲證書，成績表現優異，病情也穩定，現在每3個月追蹤；潘紅絨說，只期盼女兒健康快樂開心長大。

來自黑龍江的37歲胡葉紅在大陸嫁給台商，到台灣後，努力充實自己，考取烘焙及中餐丙級證照，離婚後獨力撫養念國小的兒女，在便當店工作的她，幾乎全年無休，只為了讓兒女溫飽。

乖巧懂事 孩子爭氣

她用心孩子的功課，用簡體字從網路手抄歷屆國小考題，讓孩子練習，幸好兒女看得懂簡體字；下班回來檢視孩子的課業，先將簡體字輸入手機，再轉換成繁體字，不厭其煩，而孩子也爭氣，乖巧懂事、幫忙家事，拚出好成績獲獎學金。

(中國時報)

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