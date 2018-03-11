太極門新春茶敘 中外佳賓笑翻

太極門10日舉辦新春茶敘，由女弟子演出古代皇宮特有的羽扇舞，展現蘊含力與美的婀娜身段。（張立勳攝）

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中國時報
／台北報導

太極門10日舉辦新春茶敘，邀請多國使節體驗中華文化與感受年節氣氛，大極門女弟子更帶來難得一見的「羽扇舞」，展現蘊含力與美的婀娜身段，壓軸節目是俠客俠女吟唱的國粹劇場，讓台下所有人笑聲不斷，國外友人讚譽有加。

今年太極門新春茶敘在內湖道館盛大舉行，包括盧森堡、帛琉、貝里斯、墨西哥、尼加拉瓜和印尼等各國使節都到場與太極門弟子同樂。

太極門弟子代表宣讀掌門人洪道子的致詞，向國外使節表達新春祝賀，並指出好的開始是成功的全部，一生之計在於當下，每個當下的善念，都是轉變自身命運的契機，愈多好心善念的聚集，就是福氣和正能的聚集。

新春茶敘前，來賓走進古老氣功武術修行門派，看到太極門弟子老、中、青三代個個充滿活力，感受大家庭溫馨和年節氣氛，尤其走過一盞盞明亮燈籠組成的發發橋，令人覺得前途充滿光明與幸福。

活動開始先由太極門女弟子演出古代皇宮特有的「羽扇舞」，展現蘊含力與美的婀娜身段，讓台下使節感受過去皇家年節喜氣，緊接著青少年武術陣，以「勇創新局」為主題，呈現Power十足的爆發力。

此外，太極門青年還帶來一連串英文歌舞，熱情節奏加上輕快舞步，使節們都忍不住跟著搖擺，最後是由俠客俠女吟唱國粹劇場，劇情高潮迭起，所有人是笑聲不斷。

(中國時報)

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