騎越野車闖火炎山 5人被判6月

台中市陳姓機車行負責人，去年1月揪4名車友，騎越野機車擅闖自然保留區的三義火炎山。（陳慶居翻攝）

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中國時報
／苗栗報導

台中市陳姓機車行負責人，去年1月揪4名車友，騎越野機車擅闖自然保留區的三義火炎山，事後將影片PO網外，還囂張嗆警「沒攔到嗎？」苗栗地方法院依違反文化資產保存法，將5人判刑6月、緩刑2年，各需支付公庫8至10萬元，並在臉書道歉表示悔意。

陳男在「越野大飆客」臉書社團號召同好，法官判他支付公庫10萬元，另4人各8萬元。法院表示，陳在臉書社團發起違法行動，法官要求在原社團置頂文張貼3個月道歉文，另4人則在個人臉書致歉，坦承犯行及甚感悔意，並保證日後不再犯，頗有哪裡犯錯、哪裡道歉的意味，網路效果不亞於傳統的登報道歉。

此案是保七總隊第五大隊於去年3月間接獲民眾和林務單位檢舉後，陸續通知5人到案說明後，依違反文化資產保存法函送法辦，當事人經過經檢方起訴及認罪協商後獲判緩刑。

判決書指出，三義火炎山為主管機關於1986年6月公告成為「自然保留區」，明文規定非經主管機關許可，不得任意進入區域之內。陳姓男子竟以火炎山礫石層及卵石流等特殊地質，認為挑戰性高，於去年1月4日透過網路社群平台，公然貼文號召同好。

陳男隨後於1月8日，與另4名同好相偕騎5輛越野機車進入火炎山自然保留區第3條沖蝕溝，沿沖蝕溝中的卵石流往上騎，沿途破壞卵石自然狀態，且機車機油外漏汙染沖蝕溝卵石，破壞自然保留區環境生態。

事後陳男將騎越野機車闖入火炎山的影片，張貼在臉書社群，還留言「我有叫警察到出口攔截，沒遇到嗎？」但5人到案後，卻辯稱不知道要申請核准才能進入，事後貼文道歉，與先前囂張態度有天壤之別。

(中國時報)

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