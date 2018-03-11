玉山星空音樂饗宴 讓您看見台灣

2018年03月11日 04:10 中國時報 沈揮勝 ／南投報導 ／南投報導

原鄉校長馬彼得、洪春滿整合部落學童，創立「台灣原聲童聲合唱團」，2010年在信義鄉羅娜村首辦「玉山星空音樂會」，成了新中橫最轟動的年度音樂饗宴！10日晚間他們以「看見台灣‧為你而唱」為軸，在巍巍玉山下，以樂音紀念已故導演齊柏林。

主辦單位特邀維也納小號手Michael Bednarik、馬其頓頂級女聲樂家Irena Krsteska聯袂登台，搭配國內知名歌手與展演團隊，溫馨演出《看見台灣》紀錄片曲目，獻給在天鄉的好友齊柏林。

玉山星空音樂會10日晚間在布農耆老Pislahi（狩獵祭）及Pasibutbut（八部合音之小米豐收）祭儀聲中揭幕，為原民孩童組成的「原聲打擊樂團」，用杯子敲擊長桌打出韻律與節奏感。

牧師林慶台演唱《看見台灣》主曲，搭配影片，溫馨感性。Voco Novo爵諾人聲樂團、馬其頓聲樂家伊蓮娜Irena Krsteska搭配奧地利小號手米歇爾Michael Bednarik、台灣鋼琴家陳育志等接續登場，向齊柏林雙親等20多名親屬獻上祝福。

晚間9點多台灣原聲童聲合唱團登場，演唱齊柏林最喜愛的《小小的夢想》等曲目，玉山夜空餘音繞梁，南投縣副縣長陳正昇、信義鄉長史強、齊柏林紀念基金會董事長歐晉德均到場。

(中國時報)