南非朋友來相聚 嘉義熱舞歡慶

2018年03月11日 04:10 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

旅居嘉義的南非籍夫妻Duane及Mary，10日在嘉義市舉辦南非文化祭，有靴子舞、板球、橄欖球賽等活動，全台各地南非朋友來歡聚，南非聯絡辦事處代表麥哲培稱讚台灣人友善，市長涂醒哲體驗跳南非靴子舞，場面熱鬧歡樂。

Duane及Mary都是南非人，原本不相識，陸續來嘉義市教英語而認識、交往、相戀、結婚，已旅居嘉義14年，夫妻一起創業，Duane從事觀光旅遊活動企畫，Duane用攝影鏡頭紀錄台灣。

嫁給法國人的嘉義人范儷瓊，與Duane夫妻為促進台灣與南非的文化交流，10日首次在嘉義市運三球場舉辦南非文化祭。Mary說，南非與台灣相似，是多種族文化，嘉義市與她在南非的故鄉Bloemfontein都是鄉村型城市，民風純樸和善。

Mary說，南非靴子舞源自早期採礦工人在礦坑少交談，用手拍腿示意溝通，後來演變為種族歧視的時代黑人私下交換訊息的肢體語言，木板球是以前南非農閒時農夫在田間玩球的娛樂活動。

涂醒哲表示，南非是一個民族熔爐，台灣也是多元文化，嘉義市的新住民人口數近5000人，不同族群文化都受到同等尊重，新住民將母國文化帶進嘉義，讓嘉義的文化風景更美。

麥哲培表示，台灣是全球數一數二的友善之國，南非也致力推動和平，台灣紡織、製造、科技等產業到南非投資，南非企業也在台灣經商，經濟文化都有交流，期待更多科技業到南非投資。

(中國時報)