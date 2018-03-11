部落僅19戶 承辦卑南族瘋年聚

2018年03月11日 01:18 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

回家吧！台東卑南族2年1度的聯合年聚，今年以「瘋年聚」為主題，將於4月6日清明連假在阿里擺部落登場，由於該部落只有19戶、40多位族人，承辦的總幹事劉國政坦言，內心難免忐忑不安，但是在各部落的協助下，有信心讓旅外的族人回家歡聚。

卑南族10個部落聯合年聚自1982年開辦以來，今年首次由阿里擺部落舉辦，10個部落的頭目、耆老10日齊聚在去年底剛完工的聚會所舉行記者會，插上各部落旗幟，搭上象徵性的返鄉巴士，熱情邀請旅居外縣市的族人，於4月6日回到阿里擺部落一起「瘋年聚」，大會也安排多項導覽、體驗，歡迎想認識卑南族的遊客共襄盛舉。

「你已在回家路上了嗎？」承辦這次阿里擺聯合瘋年聚的總幹事劉國政表示，該聚會並非傳統年祭，大家凝聚在一起才是重點，「瘋」則是熱情、歡樂的意思，期望透過瘋年聚呼喚在外地求學或打拚的遊子回家，族人強調，回家的路只要「1張車票，1只背包，不須要轉很多彎」 。

劉國政表示部落只有19戶人家，多數族人都旅居在外，平時部落裡只辭40餘人，剛開始接的時候確實忐忑不安，懷疑是否有能力完成這項任務，所幸透過跨部落會議，許多族人都一起來幫忙，有信心辦這次的瘋年聚，也讓更多人看到卑南族豐富的文化內涵。

(中國時報)