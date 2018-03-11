繪本裡夾刀片 還書人道歉

2018年03月11日 04:10 中國時報 張祈 ／花蓮報導 ／花蓮報導

花蓮一名家長日前在花蓮縣文化局圖書館借閱兒童繪本，回家在書裡驚見夾有4片銳利刀片，嚇得趕緊將書本拿回圖書館並向櫃檯人員反映。圖書資訊科長楊淑梅表示，前一位借閱民眾聲稱是在製作繪本忘記將刀片取出，也對圖書館及借閱者表示歉意。

有名家長在臉書花蓮人社團貼文指出，日前帶著孩子在花蓮縣圖借閱繪本，孩子在家中閱讀時突然問爸爸「這是什麼」，這才發現書中夾著約4段寬刀片、2張明信片，當下立刻帶著書本歸還並要求館內公告，讓其他家長留意書籍狀況。未料9日再訪縣圖卻仍未見公告，才在公開社團貼文呼籲。

縣府文化局圖書資訊科長楊淑梅表示，前一名借閱民眾3月4日歸還後，繪本就放在一般書庫兒童區，7日才又被借閱出館，不排除是歸還後遭有心人士放入利器。為此縣圖除清查兒童區書籍，也加強第一線借閱書籍檢查。

縣圖透過借閱紀錄找到前一名年長男性借閱人，他表示因擔任繪本說故事老師，當時是在製作繪本道具時怕被割傷，才將刀片暫放書本內，卻因一時疏忽忘記取出刀片就還書，也對造成恐慌致歉。

這起事件除引起縣圖重視，花蓮市立圖書館為避免類似事件上演，10日全面清查館內書籍，花蓮市圖館長蔡淑香說，已派員將整館每本書籍檢查一遍，並於兒童館進門區張貼公告，提醒家長注意。

(中國時報)