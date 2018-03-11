桃園高中職博覽會 38校拚招生

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中國時報
／桃園報導

桃園市教育局10、11日在桃園市立體育館舉辦2018年高中高職博覽會，以「桃園市高齊輝煌，實驗創課共卓越」為活動主軸，邀集38所高中職及五專設攤，並設有12年國教適性入學諮詢攤位，安排桃園市12年國教宣導團講師現場諮詢。

根據教育局統計，包括免試入學、特色招生或新增五專名額在內，2018年度學校招生人數多於報考學生人數，1個學生有1.08個錄取名額，可提供學生多元選擇，今年桃園市高中高職博覽會共有39個學校參加，除了市立高中職及私立高中，也邀請中正預校、龍華科技大學、台北科技大學以及新生醫護管理專科學校等學校參加，希望讓大家看到高中、高職及五專最新的趨勢。

博覽會更設置「創新教育區」與「教育局宣導區」，帶領家長與學生親身體驗VR、機器人等創新教學媒材，呈現桃園市培育數位人才的創新做法，活動中還規畫超過300分鐘的學校多元社團表演，生動展示各高中職多元豐富的課程內容。

桃園市長鄭文燦表示，今年增加五專招生，包括台北科技大學的智慧自動化工程科；龍華科技大學電機工程科、電子工程科、機械工程科；新生醫護管理專科學校護理科開放10％原住民族外加名額，並配合教育部「展翅計畫」提供專四、專五入學免學雜費；中壢家商則於去2017年開始招收男生，成為男女合校，去年入學男生共67人，占招生人數2成以上。

創課學習則因應12年課綱實施，今年課綱在素養教育給予每個學校更大空間，像是壽山高中的日文課程、永豐高中的物聯網課程、方曙高中的無人自駕飛機課程、龍潭高中成立技職資源中心、觀音高中的多媒體教育、漢英高中強調語言學習等。

(中國時報)

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