6米世界最大手套 社頭亮相

第一屆社頭織襪產業園廠商嘉年華會暨台灣手套博物館10日揭幕，6米高的針織手套向遊客們招手，打破目前2米半在美國的紀錄保持者，號稱世界最大的手套亮相。（吳敏菁攝）

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中國時報
／彰化報導

第一屆社頭織襪產業園廠商嘉年華會暨台灣手套博物館10日揭幕，6米高的針織手套向遊客們招手，打破目前2米半在美國的紀錄保持者，號稱世界最大的手套亮相，還有廠商們聯合推出的織襪精品展售、樂活親子路跑等，吸引上萬民眾參加。

彰化縣是台灣織襪產業大本營，襪子產量占全台90％，社頭織襪園區由縣府爭取工業局輔導規畫，2016年廠商陸續進駐，直到10日園區內最後一家正式營運的廠商「台灣手套博物館」開幕營運，提供更多元參觀空間及賣場，讓遊客有更多不同的DIY體驗。

10日台灣首座手套博物館揭幕，彰化縣長魏明谷表示，彰化縣不僅是織襪產業的重鎮，也是手套生產的重鎮，還把生產和觀光結合，為產業行銷最好的典範。

彰化縣的手套曾是全世界產量最多的，雖產業外移，但織襪產業協會理事長陳義益等堅持根留台灣，他說，從做運動手套起家，生產各式各樣的手套，產品是世界級，打造「世界大手套」主要在表彰台灣產業奮鬥的歷史，在民國70年代，全球有5大手套生產國，台灣就是其一，提供更多人認識技術變革和手套的包羅萬象。

這裡也是一個產業園區，以生產織襪為主，將襪子與手套結合在一起，廠商聯合舉辦嘉年華，把精采多樣的織襪精品呈現，提供更多元的行銷據點，讓人看到台灣產業的亮點，締造商機，也增加觀光趣味。

(中國時報)

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