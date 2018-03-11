彩色海芋季 遊客搶拍夯點

2018年03月11日 04:10 中國時報 賴佑維 ／桃園報導 ／桃園報導

「2018桃園彩色海芋季」10日開幕，將有3個展區、5種彩色海芋、8大花卉裝置藝術、3大青農講座、7大路線花卉小旅行、126場免費體驗活動。活動將舉辦至25日，每周還有不同主題。

桃園市長鄭文燦10日出席活動，他說，彩芋季的發想來自於桃園花彩節，而大園溪海是許多草花的產地，海芋也是其中特色。他又說，雖然台北陽明山竹子湖以海芋聞名，但只有白色海芋，大園溪海則有黃、紅、粉、紫、橘等5種彩色海芋。

此外海芋季規畫3個主題展區，包括浪漫花園、創意花園及幸福秘境，此外花海中也有8個花卉裝置，包含巨型相框入口意象、浪漫的幸福馬車、巨型鑽石戒指的芋定終身、童話故事風的甜心城堡、象徵愛情長久不衰的愛你一萬年等等。以優美姿態深情互望的甜蜜祝福、心心相芋拍照區等，非常適合遊客打卡拍照。

遊客若要前往，除自行開車外，可搭乘高鐵至桃園站或搭乘桃園機場捷運至A18高鐵桃園站，轉乘接駁車只要10分鐘車程就可抵達會場。

鄭文燦說，在桃園規畫發展10個休閒農業區，目前已通過5個，每個都有不同特色，如觀音蓮花、大園海芋、大溪茶花、蘆竹野百合、龍潭魯冰花等，大園西海地區也將透過每年彩芋季發展更多主展場設施，拓寬聯外道路，改善當地交通條件。

(中國時報)