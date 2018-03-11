竹北歡慶客家日 花鼓、獅隊大匯演

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中國時報
／竹縣報導

新竹縣為客家重鎮，竹北市公所迎接全國客家日，也分別在新瓦屋客家文化保存區舉辦天穿祭祀日、歡慶客家日等，不僅邀請新瓦屋花鼓隊、客家大戲演出，在植樹節前夕也有捐發票送樹苗，延續文化及環保概念。

竹北市長何淦銘指出，今年以「愛竹北‧尞天穿」為主題，在天穿祭祀日中有祭祀儀式，顯示不忘本，並邀請新瓦屋花鼓隊、東海國小客家獅隊演出，在高樓林立的高鐵特區內安排客家大戲，傳承意味濃厚。

其中，新瓦屋花鼓隊成立已有71年之久，儘管曾面臨斷層，但仍以花鼓為主，延續至今，理事長林保煙說，成員年紀約在40至70歲之間，利用夜間練習，也常受邀到全台各地演出，為了延續傳統，團員甚至會使用攝影機，紀錄每次出演並分享至網路，推廣與傳承意味濃厚。

除此之外，竹北市公所也在10日於新瓦屋文化保存園區舉辦歡慶客家日，邀請客家歌手曾仲瑋、愛客樂樂團及享樂十弦等，演唱客語創作歌曲，並規畫各式客家手作DIY體驗攤位，增加親子互動。其中，捐發票、換樹苗攤位最受民眾歡迎。

何淦銘表示，為迎接即將到來的兒童節，竹北市公所也規畫「2018竹北市兒童節活動－藝想世界」，將於4月5至7日舉辦，不僅有親子路跑、寶寶爬行比賽，還有氣墊遊戲、旋轉木馬等，提供親子暢遊的好去處。

(中國時報)

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