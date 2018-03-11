實驗教育拚創新 博覽會全呈現

2018年03月11日 04:10 中國時報 柯伶穎 ／台北報導 ／台北報導

台北市推動實驗教育，鼓勵各校進行課程實驗、發展特色課程，10日、11日在松山文創園區舉辦「台北市創新實驗教育博覽會」(Inspire Lab)，以「inspire」為主題，分為7大展區，結合體感及觸發等裝置，用科技、互動及永續方式，展現台北市推展創新實驗教育的成果。

台北市長柯文哲出席參觀，他致詞時指出，實驗教育的目的包括多元、適性還有自主學習，尤其現在是一個多元化的世界，過去那種一個模子的教育，是無法應付不可測的未來世界，實驗教育的基本精神是多元化和適性化，讓每個人去按照自己的喜歡和能力去做。

7大科技互動展區內容豐富多元，包括可以親自操作AR蝴蝶軟體，現場體驗平板學習及教師線上直播課程，或認識共融式遊戲，體驗數學資優班的福爾摩斯桌遊等，此外，還有高質感「數位科技藝術展」及論壇和表演節目，增加親師生共同參與的趣味性。

柯文哲說，博覽會準備高規格光雕藝術、3D地畫、體感科技及科技觸發等裝置，是打卡照相的好地方，邀請學生一起參加。

博覽會在松山文創園區展出結束後，最精華的展示品將移至剝皮寮歷史街區西側演藝廳及台北市青少年發展處1樓大廳，自3月12日至4月20日止，錯過博覽會的民眾可以把握機會參觀，進一步了解台北市實驗教育。

(中國時報)