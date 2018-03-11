1家7口住垃圾屋 志工幫忙大掃除

2018年03月11日 04:10 中國時報 徐養齡 ／竹市報導 ／竹市報導

新竹市日前發生老鼠啃屍的社會邊緣悲劇，死者唐婦1家7口都是身障人士，住在宛如地獄般的髒汙環境，引起社會譁然。社會處連日來結合社福團體力量，將房子打掃得煥然一新，10日安排「入厝」，一家人總算破涕為笑。

唐婦家人們昨從旅社回到老家，念國小的外孫們迫不及待衝上2樓房間，驚訝說「變好漂亮喔！」原本堆積如山的資源回收雜物及垃圾已被清理乾淨，地板黑黑一層汙垢也被刷掉，換上新床、新被單，就連牆壁也全面粉刷過。

社會處表示，過去一周，社會處透過環保局、伊甸社會福利基金會、心理衛生協會、智障福利協進會、動保所及二手家具店等單位協助，全面清掃、消毒、粉刷、更換家具，清出10餘車垃圾，過去老鼠、蟑螂亂竄，惡臭髒汙的狀況已不復見。

儘管房子已經清掃乾淨，但未來是否能將環境維持下去才是關鍵，據傳唐婦生前不願清掃，才造成房屋內外的垃圾堆積如山，一家人是否因此習以為常，社福團體不免顧慮。

社會處對此表示，將透過志工指導，協助一家人建立正確的生活習慣，培養衛生觀念，另透過庇護性就業或相關就業管道，讓他們能有穩定的生活目標，唐婦長女智能及精神狀況尚可，應可照顧全家。

6旬唐婦本月3日被外孫女發現倒臥在客廳破爛沙發上身亡，臉部疑遭老鼠啃咬，兩眼圓瞪，死狀甚慘。

3層透天滿地排泄物，1家7口長期住在垃圾堆中，處境堪憐，社會處緊急將一家人安置旅社，全面整理環境，並指導金錢使用，讓悲劇不再重演。

(中國時報)