1家7口住垃圾屋 志工幫忙大掃除

友善列印
中國時報
／竹市報導

新竹市日前發生老鼠啃屍的社會邊緣悲劇，死者唐婦1家7口都是身障人士，住在宛如地獄般的髒汙環境，引起社會譁然。社會處連日來結合社福團體力量，將房子打掃得煥然一新，10日安排「入厝」，一家人總算破涕為笑。

唐婦家人們昨從旅社回到老家，念國小的外孫們迫不及待衝上2樓房間，驚訝說「變好漂亮喔！」原本堆積如山的資源回收雜物及垃圾已被清理乾淨，地板黑黑一層汙垢也被刷掉，換上新床、新被單，就連牆壁也全面粉刷過。

社會處表示，過去一周，社會處透過環保局、伊甸社會福利基金會、心理衛生協會、智障福利協進會、動保所及二手家具店等單位協助，全面清掃、消毒、粉刷、更換家具，清出10餘車垃圾，過去老鼠、蟑螂亂竄，惡臭髒汙的狀況已不復見。

儘管房子已經清掃乾淨，但未來是否能將環境維持下去才是關鍵，據傳唐婦生前不願清掃，才造成房屋內外的垃圾堆積如山，一家人是否因此習以為常，社福團體不免顧慮。

社會處對此表示，將透過志工指導，協助一家人建立正確的生活習慣，培養衛生觀念，另透過庇護性就業或相關就業管道，讓他們能有穩定的生活目標，唐婦長女智能及精神狀況尚可，應可照顧全家。

6旬唐婦本月3日被外孫女發現倒臥在客廳破爛沙發上身亡，臉部疑遭老鼠啃咬，兩眼圓瞪，死狀甚慘。

3層透天滿地排泄物，1家7口長期住在垃圾堆中，處境堪憐，社會處緊急將一家人安置旅社，全面整理環境，並指導金錢使用，讓悲劇不再重演。

(中國時報)

實驗教育拚創新 博覽會全呈現 地方掃描－透天民宅暗夜惡火 女…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。