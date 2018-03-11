賴揆誇北農穩菜價 避談懲處

2018年03月11日 04:10 中國時報 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

行政院長賴清德10日參訪西螺鎮果菜生產合作社，提到吳音寧擔任台北農產運銷公司總經理期間，北農拍賣蔬菜價格平均比以往來得穩定，「有達到照顧農民的目標」，希望大家共同打拚解決問題，讓農民過更好的生活。

至於後續會不會有懲處名單，賴揆強調，現在最重要的是解決問題，不會再細究到底是哪一方要再負責任，也認為這次事件應提供給相關單位一個很好的經驗，未來，這種事情不要再發生才是最重要的。

賴揆10日上午10點許在雲林縣長李進勇、農委會主委林聰賢、立委蘇治芬、劉建國等人陪同下，前往西螺鎮漢光果菜生產合作社，聽取合作社主席廖丁川簡報後，參觀農業產銷科技化、智慧化管理流程。

賴揆表示，日前北農休市，影響農民收入，此行目的就是傳達蔡英文總統對農民的關心，行政院也非常關切此一議題，當時農委會副主委也趕到雲林，與李進勇縣府團隊共同處理。

賴揆認為，雲林縣政府針對北農公司休市做了許多努力，包括立即耕鋤、加強行銷管道或冷藏蔬菜等，因此，3月8日開市得以維持價格。至於蔬菜耕鋤與預冷經費，會請農委會支援，中央不會讓雲林縣獨自承擔。

對於北農總經理吳音寧的看法，賴揆說，吳屬於北農公司職員，行政院長不便評論好壞，不過，根據農委會掌握資料，她在擔任總經理這段時間，北農拍賣蔬菜價格平均比以往穩定，有達到照顧農民的目標。

(中國時報)