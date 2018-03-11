防登革熱 旅遊業者當守護神

中華民國品保協會常務副理事長楊賢能（右三）及高雄市旅遊業經理人協會理事長杜廷宏（左三），帶領巨派旅行社員工示範旅遊防疫兩大重點─戴口罩及勤洗手。（呂素麗攝）

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中國時報
／高雄報導

防疫登革熱，旅遊業者當守護神！高雄市衛生局與旅遊、旅館業者10日舉辦春季旅遊防疫嘉年華會，期盼透過導遊及領隊把關，只要入境團員有發燒等疑似登革熱症狀，立即通報衛生單位，啟動防疫措施，送醫檢疫，嚴防病毒隨著團員趴趴走而帶進國內杜絕於境外。

活動在夢時代廣場舉行，衛生局長黃志中及觀光局長曾姿雯等市府團隊，率領高雄市旅行及旅館業者等共同誓師防疫宣言。

擔任中華民國品保協會常務副理事長的巨派旅行社老闆楊賢能形容導遊及領隊是旅遊防疫的「守護神」；他說，勤洗手及戴口罩是旅遊防疫兩大重點，阻絕於境外要落實，回國發現有發燒症狀一定要通報，以免疫情擴及家人，國外旅客到台灣旅遊有發燒也要通報，以免擴散到社區。

衛生局長黃志中說，為防堵境外登革熱病毒入侵，今年高雄市針對登革熱決戰境外防疫工作，執行勞、漁工快篩檢驗、疫區返國民眾發燒配合防疫獎勵措施等檢疫策略。

觀光局長曾姿雯表示，觀光客帶來人潮及觀光產值，也容易將境外的疫病帶入國內，尤其東南亞登革熱疫情嚴峻，業者若發現旅客有發燒的情況，要立即通報。

衛生局疾病管制處長潘炤穎強調，發燒正處於病毒血症期，趴趴走會傳播病毒，未來考慮對主動通報而有確診登革熱的旅行業者及導遊、領隊，發放獎金或禮券獎勵。

(中國時報)

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