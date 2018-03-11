社論—綠色禿鷹撲殺 婦聯會資產歸國庫

2018年03月11日 04:10 中國時報 主筆室

蔡政府全力追殺夾擊，無所不用其極要吞掉婦聯會，堪稱民進黨執政近兩年來令人歎為觀止的代表作。就在攻方步步進逼，守方節節後退之際，目前人在美國、久未公開露面的婦聯會前主委辜嚴倬雲，隔海發出聲明，呼籲現任主委雷倩及所有會員，應將全數資產轉歸國庫所有，不該轉入任何黨派、基金會或單位。

辜嚴倬雲的呼籲，不僅使全案的風波爭議出現新的轉折，也點出了婦聯會案激盪至今一個最關鍵、也是最令外界質疑關切的重點，那就是民進黨政府如此拚了命地要控制、吃下婦聯會的資產，究竟目的何在？是為了伸張公義、從事公益？還是名為充公、實為私利？以民進黨重返執政以來的習性與種種作為來看，前述憂慮絕非無的放矢；因此，經由公開且能受到監督的方式，讓婦聯會的資產真正回歸國庫，以作公平適切的運用，當然必須嚴正落實。

從去年初至今，婦聯會案可以化約成「兩個機關唱雙簧、三種法律夾擊、四個階段追殺」，通力合作促成這一齣讓人傻眼咋舌的「綠色禿鷹撲殺婦聯會」政治奇幻劇！所謂的兩個機關，就是擔綱主演的黨產會與內政部，《人民團體法》、《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》、《促進轉型正義條例》三法，則是這兩個機關分進合擊、拿在手上恐嚇耍狠的武器；至於四個階段則是這一年多來雙方攻防呈現的不同結果。

黨產會以轉型正義為名，四下搜尋獵物，只要沾上可能有國民黨黨產「之虞」的機關或組織，絕對是寧可錯殺一萬，絕不放走一個；像婦聯會這樣具有高度象徵意義、擁有數百億資產的肥羊，當然不能輕縱。首先是黨產會召開聽證會、撰寫調查報告，內政部則配合發函要求婦聯會提供數十年前的勞軍捐資料以「自清」。接著，由於婦聯會拒簽放棄財產的行政契約，內政部長葉俊榮便下重手，以《人民團體法》宣布撤換婦聯會主委辜嚴倬雲。

再來，內政部又恐嚇婦聯會若不簽署自行捐出9成資產的行政契約，黨產會就會認定婦聯會為國民黨附隨組織，並凍結其名下全數385億元資產。最後，婦聯會認為即使「投降」認捐9成資產，事實上也不能保證之後不再被徹底追殺，而且本案可能因「認罪協商」而形成破口，被黨產會引為範本「殲滅」今後所有攸關轉型正義的案子。果然，黨產會說到做到，隔天就宣布婦聯會是國民黨附隨組織。

整個過程，赤裸裸地顯現出綠色禿鷹集團掠奪資源的醜惡嘴臉，而這一切只為了滿足其永續執政的慾望。事實上，民進黨上台短短不到兩年時間，錢、權、位子一把抓，可以透過行政機關指派人員的，就把自己人塞好塞滿；選不過人家的，就厚著臉皮再選，再選不上就透過行政機關蠻橫介入，甚至直接改為官派，以後連選都不必選。最近從台大校長當選人管中閔出線之後，綠嘴、綠媒再加綠委和綠官，前仆後繼、鋪天蓋地抹黑、攻擊，最終目的就是想拉下管中閔，換上綠營屬意的人選。

婦聯會的龐大資產、台大校長的學術領導地位，這只是外界印象較為鮮明的兩個案例，被民進黨盯上，不計代價更不畏清議而掠奪的目標，還包括《國語日報》、《華視》、全台水利會等等，從媒體到產業、NGO到基層組織、再從政黨資產到民間私產，民進黨政府什麼都要、什麼都搶！只要是民進黨看上的資產或位子，就非得手不可；如此全面性的粗暴貪婪，較之民進黨一再批判的威權時期，甚至是有過之而無不及。

正因如此，婦聯會既要還諸公道、以昭公信，龐大資產就應該真正捐給國家與全民，不容流入或轉換成政黨的私房錢。按照原先內政部與雷倩談妥的行政契約，婦聯會同意捐贈新台幣343億元給國庫，其餘財產在扣除解散時所需的員工離退費用與行政費用後，捐贈給婦聯社福基金會。婦聯社福基金會、聽障文教基金會、華夏婦女文教基金會、復興育幼院等應改選董事會，各董事會中1/3成員由政府指派，民進黨企圖接管婦聯會龐大資產的禿鷹意圖再明顯不過。這些資產應公開拍賣，光明正大歸入國庫，受到國會制度監督，才是正道。

(中國時報)