2018年03月11日 04:10 中國時報 主筆室

民進黨在台南、高雄黨內市長初選提名，儘管初選戰況激烈，青壯世代的黃偉哲、陳其邁最終仍脫穎而出。反觀在野的國民黨卻是靜悄悄，韓國瑜陣營坦承「資源不足」，是否參選仍在躊躇，台南也仍尚待與無黨籍陳子敬整合，難不成，兩個南部直轄市，真的是國民黨無法攻克的「難二都」。

民進黨在台南、高雄長期執政，不僅是綠營鐵票區，甚至被形容「推個西瓜都會當選」；以2014年選戰為例，民進黨推出賴清德、陳菊分別大勝對手逾44萬票，藍綠得票率拉開成3比7，藍營幾無招架之力。

然而，即使台南與高雄政治板塊是綠大於藍，2008年總統大選，馬蕭配曾在高市、南市(合併改制前)得票過半，南市還贏謝蘇配近3萬票；2006年的高雄市長選舉，陳菊也僅小贏對手千餘票，哪有無法翻轉的戰局？無可撼動的鐵票區？

如何翻轉戰局？關鍵在於對的人選。相較於民進黨南部長期執政，選民也有「換人做做看」的期待值，但此一期待值的多寡，仍得仰賴在野黨提名人選的條件而論，例如形象清新、能做事，而非傳統老派的國民黨，就能得到更多支持。

其次，在翻轉戰局仍得看大環境因素。2014年大環境極端不利於執政的國民黨，導致優勢的台北市、桃園市最終易幟，這次民進黨中央執政成績不若預期，加上年金改革衝擊、兩岸關係凍結，在民怨逐漸升溫的主客觀環境之下，民進黨已不再擁有絕對優勢。

國民黨若要真能翻轉高雄、台南二都，不要讓「南二都」淪為「難二都」，黨內戰將就要勇於衝鋒陷陣，正所謂怯戰不需要理由、戰士更沒有選擇戰場的權利！

(中國時報)