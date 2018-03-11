惠台31條、台旅法 誰愛台

友善列印
中國時報
胡勇

今年228註定載入史冊。當台灣各界還在為陳年舊事爭論不休時，對岸在元宵節前夕一口氣公布了31條惠台措施，力度之大、範圍之廣、含金量之高堪稱史無前例，引發輿論對未來兩岸融合甚至統一的無限想像。

與此同時，美國參議院也通過了全面解除美台高層交往禁令的《台灣旅行法》。儘管川普總統尚未簽字，但該法案在國會兩院全票通過本身已經給中美台關係增加了巨大的不安定因素。面對大陸的善意，蔡政府冷若冰霜，面對美國的拉攏，卻感激涕零。大陸和美國，誰才是真正愛台？

縱觀「惠台31條」，大陸對台新政的關鍵字是「同等待遇」。其中12條措施涉及加快給予台資企業與大陸企業同等待遇，另外19條措施涉及逐步為台灣同胞在大陸學習、創業、就業、生活提供與大陸同胞同等待遇。根據大陸學者殷存毅的解讀，無論是允許台資企業參與大陸國有企業混合所有制改革，還是台資企業可以公平參與政府採購，都是大陸對台商前所未有的信任與開放。

對於台商以外的台灣同胞，特別是年輕人來說，「同等待遇」同樣是重大利多。據大陸媒體訪談，有學新聞的台生發現，向台灣居民開放的國家職業資格考試目錄中包括了新聞記者職業資格，「我畢業後如果考取了這張資格證，我就有條件應聘大陸的新聞傳媒單位。」有在大陸高校任教的台師關注「鼓勵台灣教師來大陸高校任教，其在台灣取得的學術成果可納入工作評價體系。」還有藝人對大陸放寬兩岸影視類及人員交流的限制深表歡迎。

正如名嘴黃智賢所感慨，大陸把最好的一切跟真正親愛的家人分享，是多麼地大器，對淒風苦雨下的台灣來說，是多麼適時的溫暖。儘管蔡政府對「惠台31條」不屑一顧，但台灣民眾對「兩岸一家親」是有感的。除了大陸媒體的宣傳，台灣媒體的最新民調也說明這一點。據「東森新聞雲」的民調顯示，有52.6％的台灣網友表示會想要去大陸就學、就業、創業或生活；68.5％的網友認為惠台新政可成功「拉攏」台灣人心；還有74.7％的網友認為31條會引爆台灣企業西進潮。

反觀《台灣旅行法》，看似美國對台友善，實則只是滿足部分政客的欲望，而置廣大台灣民眾於危險境地。眾所周知，美國不支持「台獨」，更不會為「台獨」賣命，所謂《台灣旅行法》充其量是一張新的「台灣牌」，本質上還是把台灣當做對抗大陸的棋子。一旦中美因台灣問題矛盾激化，最大的受害者還是台灣自己。更何況美國絕不會做虧本生意，台灣當局或許贏得了一些面子，卻賠上了安全，還要付出開放美豬、擴大軍購等實實在在的代價。正如有媒體評論的，「檯面上看得到的是這些，檯面下看不到的還不知有多少。」

一邊是不求對等開放的「同等待遇」，彰顯「兩岸一家親」；另一邊是自私自利，予取予求的不平等夥伴，使台灣淪為地緣政治的工具，甚至綁上美國的戰車。誰愛台灣，誰害台灣，應該一目瞭然了吧。既然如此，蔡政府還要繼續逆時代潮流與主流民意而動嗎？

(中國時報)

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