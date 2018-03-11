蔡政府 幫日本還是幫漁民

2018年03月11日 04:10 中國時報 林郁方

蘇澳籍「東半球28號」漁船遭日本公務船追趕和噴水，引發台灣民眾不滿。國人的一般印象是民進黨政府一開始就急著譴責我們的漁船「越界作業」，卻輕忽了日本公務船對「東半球28號」的無理和蠻橫。

該漁船究竟有無違法？違反了中華民國法律亦或日本法律？該船有無越界？越了誰的界？該船究竟進入領海還是專屬經濟海域？這些都是必須先釐清而且不難釐清的問題。然而，我方官員卻急著斷定該船先違法越界，全力替日本開脫，不僅有失國格，而且增加了我方日後和日本進行相關談判的困難。

即使如漁業署所言，3月1日至3日，該漁船未經許可進入「台日漁業協議海域」作業，而違反「延繩釣漁船赴台日漁業協議適用海域作業管理辦法」第3條，它所違反的乃是中華民國的法規，不是日本法規，日本公務船有何權力代替我執法而窮追該船？

根據漁業署公布的航跡，該船3日回程時，超出台日漁業協議海域範圍外10浬，進入日本經濟海域並且作業，才遭日本水產廳公務船追逐。漁業署不敢說的卻是，該船當時作業之所在乃是中華民國和日本的專屬經濟海域重疊區，而且離宜蘭海岸甚近。只要該船未進入日本領海，日本公務船有何權力對它騷擾和追逐？

漁業署又指責「東半球28號」3月4日換以娛樂漁船身分出海37浬，而違反了「娛樂漁業管理辦法」第21條第一項不得逾越30浬之規定。然而，該船所違反的依然是我國的法規，日本公務船憑什麼再度以水炮攻擊該漁船並試圖予以逮捕？漁業署一再告訴媒體是我方漁船先違規，超過娛樂漁船的活動範圍；漁業署只差沒有感謝日本政府代替蔡政府執法對付這艘台灣漁船！

值得注意的是，即使2013年畫定的「台日漁業協議海域」也在200浬的中日經濟海域重疊區內；在兩國完成協商和畫分該一重疊區前，我國漁民原本就有權利在此海域作業。此外，日本政府迄今仍一方面拒絕和我協商解決北緯27度以北和八重山群島以南的台日重疊水域，另一方面則仗恃其強大的海上武力，不斷在這片有爭議的海域騷擾我國漁船作業，甚至抓扣我國船員和漁船。

台灣和韓國都曾是日本的殖民地，時至今日，日本人對台灣仍懷有優越感，對南韓卻早已不敢存有輕視之心。只要看看南韓總統文在寅當時宴請川普時，不顧日本反對而堅持邀請韓國慰安婦出席，再對照民進黨政府此次處理「東半球28號」的媚日態度，就知道原因何在了！

（作者為國家政策研究基金會外交及國防組召集人）

(中國時報)