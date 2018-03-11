留人才 改造台灣醫療環境

2018年03月11日 04:10 中國時報 張濱璿

甫過完年，對岸祭出了「惠台31條」政策。各界尚在爭執，究竟是給了台灣一個大紅包，還是包著糖衣的毒藥。尤其針對包括醫師在內專業人士的措施，讓人擔心人才的外流。然而，這樣的擔心，更應讓我們反思台灣醫療環境惡化的警訊。

照顧人的生命、身體、健康，本即醫療的普世價值而無國界之分。因此對岸針對台灣醫師端出的三項重要政策之一，台灣醫師可於對岸短期行醫，使目前已熱絡之兩岸醫療交流得以延續。其二，台灣醫師可獲得對岸醫師資格，此亦為過去曾施行之政策。但因細節配套不明，似未對台灣產生影響，但未來的實施細節則值得觀察。

至於本次較為不同的，在大陸高校就讀臨床醫學專業碩士學位的台灣學生，可申請參加大陸醫師考試，並進一步在大陸執業。縱使許多大陸醫科學歷尚未被台灣所承認，此將可能吸引台灣未能考取醫科的優秀學生，未來直接在大陸落地生根。

這些政策端出，短時間未必看到對台灣醫療的影響，許多醫師可能還會先以熟悉的台灣為根。但未來的學子，當他發現台灣醫療環境的惡化已高於去對岸就學發展，也就是「年輕醫師看不到希望」時，這政策的影響力可能在數年後爆發。

首先，台灣的健保體制及醫院管理，使醫師專業「人才」被以「人力」看待。工作量過重，健保節流思維之支付制度，讓醫師大嘆無形的專業不值錢，更不被尊重。業績導向的管理，使努力衛教、減少開藥、致力教學的醫師，不能得到應有的對待。此時若有個地方把專業當寶，立即吸引過去。多年前馬來西亞早已有挖角台灣醫師的政策，以有形與無形的「尊重」來搶人才的戰爭，不只來自對岸，而是來自所有求才若渴的國家。

另一則是醫病關係。越缺乏資源，越懂得珍惜，這也是筆者曾前往國外義診時的感想。雖然對岸的醫療糾紛比起台灣實有過之，但台灣之現況亦已相去不遠。與其在台灣面對病人把醫療當成買賣而不珍惜，許多醫師要的或許只是一個能重燃對醫療熱情的地方。若醫病關係繼續惡化，最後受影響的仍是病人的權利。

再者，醫療學術上對岸縱與台灣仍有差距，但台灣學術環境改變也讓許多醫師感到惋惜。在台灣，一個醫學會年會能邀請到一位國際級大師已是不得了的事；但對岸所辦的醫學研討會，常能邀請到一整排大師坐在台上，顯見對岸急起直追的企圖心。

因此，與其擔心究竟這些政策是否會造成人才外流，實應先致力改善台灣醫療環境，創造政策與環境的差異。要使醫療人才獲得合理勞動條件，要積極教育民眾珍惜醫療，要尊重專業不打壓醫師合理醫療行為。打造一個優質的醫療環境，再好的醫療人才都搶不走。

（作者為台北醫學大學助理教授）～惠台31條系列完～

(中國時報)