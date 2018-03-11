2018年03月11日 04:10 中國時報 劉順達

南韓「對北韓特別使節團」，在3天內促成兩韓首腦會談及美朝會談，讓全世界刮目相看。

首先，文在寅帶了什麼「特效藥」給川普呢？這是最大關鍵。就是金正恩的廢核和中止飛彈試射意志，合乎川普的味口，讓川普1年多來的對北韓制裁與施壓沒有白費。因此，川普說雖答應見面，但制裁仍然要進行。

金正恩也充分理解國際現實與文在寅的苦衷，不僅在冬運期間保持「安靜」，往後兩韓會談和美北會談期間，也保證不會「亂來」，俾便讓美國、南北韓三方有足夠時間，準備共商其他政治日程與議題。

這下子，金正恩對文在寅加分不少。最明顯的是，近日把文在寅的民調支持率從63％提高至71％，認為文在寅派特使團訪北，自金正恩取得如此成果，不僅緩和朝鮮半島緊張趨勢，更為兩韓統一之路奠定基礎。

尤其難能可貴是，讓川普對文在寅豎起拇指。這一陣子，文在寅不斷贊許川普稱，冬奧能和平舉行及兩韓召開高峰會談，均是川普的努力協助，得以成功。川普也不忘回說，能讓金正恩及時懸崖勒馬，歸功文在寅的堅持。

川普與文在寅互捧，不是沒有原因。南韓6月13日將舉行地方選舉，若文在寅所屬的「一起民主黨」落敗，將衝擊下屆總統選舉。美國於11月舉行期中選舉，川普也不敢馬虎。因此，對金正恩來說，正是最佳機會「投資」。

此次，南韓特使團透露，金正恩不僅膽大心細，無論南韓或國際媒體對他的評論瞭如指掌，稱得上具有領導人風格。文在寅說，兩韓和平與繁榮啟航了！小英總統和民進黨陣營聽了，心裡不會有所觸動嗎？（作者為韓國昌信大學榮譽教授）

(中國時報)