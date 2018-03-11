中油大林廠氣爆 3人灼傷

2018年03月11日 04:10 中國時報 呂素麗 ／高雄報導 ／高雄報導

中油高雄大林煉油廠煉製五組第六媒組工場，10日傍晚近6時，疑因清理觸媒槽時發生閃燃氣爆，造成當時在平台上整理環境的外包廠商3名員工，大面積灼傷，送醫急救雖意識清楚，但仍未脫離險境。高雄市政府勞工局勞動檢查處除勒令停工處分，還迅速裁罰30萬元罰款，後續將全面檢視中油相關作業安全，去除工安疑慮。

清理觸媒槽發生閃燃

2月下旬，中油才因林園、大林廠一年來陸續發生8件工安意外被罰款，董事長戴謙出席環境教育講習，為中油頻出包表示歉意；但才過兩周，大林廠10日又再度發生工安意外，讓各界更加關注中油工安問題。

大林煉油廠副廠長陳正喜表示，這次因觸媒分離罐的觸媒循環不順，停下檢修及查明觸媒不順原因，10日已卸完5組，第6媒組D6352觸媒，打開人孔後發現有異，關回人孔時卻發生閃燃，接著引發氣爆及火警，現場立即開入氮氣控制狀況。

但在平台上整理環境的雨洋工程公司3名員工，均因近距離遭大面積灼傷，50多歲張姓承攬商70％二至三度灼傷，且左股骨骨折；58歲趙姓員工50％灼傷、30多歲鄭姓員工45％二至三度灼傷與吸入性嗆傷，緊急送往高醫、高雄長庚及國軍高雄總醫院左營分院燒燙傷中心救治。

插管治療 未脫離險境

高市府勞工局勞檢處事後立即勒令停工調查。勞檢處長許峰源說，中油大林廠第6媒組進行除粉罐D6352內觸媒卸出工作，下午5時30分整理施工環境，5時55分除粉罐D6352人孔突然發生閃燃，造成3人灼傷，目前均插管治療中，生命跡象暫時穩定，但仍未脫險境，家屬都陪伴在旁。

廠方事發後先將張、鄭2名傷者送往小港醫院，因燒傷面積逾45％，經初步處理後轉送有燒燙傷中心的高醫及高雄國軍總醫院左營分院救治；趙男則直接送往高雄長庚，因全身多處燒燙傷，插管送加護病房觀察中。

(中國時報)