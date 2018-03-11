接連出包 高雄人難忘傷痛

2018年03月11日 04:10 中國時報 呂素麗

多年來，中油帶給高雄人的是頻傳的工安意外及空汙，大林廠工安意外頻傳，讓小港區大林蒲居民飽受驚嚇，更是高雄人永遠的痛。

中油高雄大林廠10日傍晚發生氣爆工安意外，造成3名外包商員工大面積燒灼傷送醫，這是繼去年4月間第六硫磺工場進行「V-6201酸水汽提塔法蘭」加盲作業時，硫化氫不慎外洩造成1死2傷的工安事故後，又一起嚴重意外。

上月22日中油董事長戴謙，為中油林園石化廠與大林煉油廠8次違反重大空汙事件，到高雄市環保局接受8小時環境講習，並為中油頻頻出包道歉，表示將拴緊螺絲，中油人會更提高環安和工安。但言猶在耳，如今再傳出工安意外，中油怎麼向高雄人交代？

大林廠附近的小港區鳳興里長洪富賢等人長期監督中油，他說，一直要求中油要上緊發條，「回饋重要，工安更重要」。根據洪富賢多年的觀察，中油大林廠出事都在下班後半小時，或中午吃飯前後1小時，因容易卸下心防而出意外，10日的工安意外也不例外。

當地居民對中油大林廠的工安意外如數家珍，洪富賢舉例，該廠曾發生挖斷瓦斯管線導致瓦斯外洩，也曾原油外洩、丙烯外洩，多年前也有過1次爆炸；他說，近年來較少傳出意外，想不到10日又發生工安事故。

洪富賢等地方民代一直推動希望中油總部能實質遷到高雄，董事長、總經理能到高雄上班，有事情可以馬上到現場處理，「國營事業不能當幽靈人口」，對於不斷的事故，地方居民的心聲，中油聽到了嗎？

(中國時報)