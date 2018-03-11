酒駕不聽勸 富二代狂飆撞死婦

2018年03月11日 04:10 中國時報 陳淑芬 ／台中報導 ／台中報導

又見酒駕撞死人悲劇！21歲莊姓男子10日凌晨與友人聚餐，酒後不聽勸阻，駕駛賓士車載4名友人一路飆駛，開到台灣大道、中華路口時，竟從後方高速追撞前方騎機車的太陽餅店王姓老闆娘，造成傷重不治，王女丈夫悲慟大罵「富二代酒駕都不怕！」檢方訊後諭令莊男20萬元交保。

警方到場進行酒測，莊男的酒測值高達每公升0.75毫克，同車的劉姓友人0.53、李姓友人0.11；林男等2人為零，肇事車輛是林男的母親所有，車上掛有台南市政府核發「身心障礙者專用停車識別證」。檢警錯愕不解的是，1車5人怎麼會由酒精濃度最高的莊男開車。

警方調查，莊男與多名高中同學9日晚間在台中火車站附近聚餐，昨凌晨近2時離開。莊男拿走林姓友人開來赴宴的賓士車鑰匙，不聽大家勸阻，堅持要開車載林男等4人，上路後一路飆速行駛，行至台灣大道與中華路口附近，從後方追撞前方58歲王姓女騎士，幾乎在沒煞車情況下肇事，導致王女傷重，送醫不治。

王女是台中火車站附近一家太陽餅店的老闆娘，她顧店到深夜，騎機車要返家，沒想到途中竟命喪酒駕車禍。「富二代、酒駕的，都不怕！」王女丈夫到場得知老婆遭開賓士車的年輕人撞死，傷痛欲絕地怒罵，難以接受。王女兒子更激動說「這不是一句對不起可以解釋的」。

莊男是台中工業區一家工具機公司老闆的兒子，但他向警方自稱是車床工人。莊父到派出所時表示，兒子在自家工廠上班，常提醒他不能酒駕，沒有過酒駕紀錄，近日因開公司車超速，車牌及駕照都被吊銷。

莊父氣憤地說，他指責兒子闖下大禍，且人已過世，要如何對家屬交代？至於後續處理，莊父希望已成年的兒子要自己先與家屬溝通。

王婦遺體移至台中市生命禮儀管理處安置，不少親友前往祭拜。員警將莊男押回調查時，在場王女親友十多人氣憤難消，一路叫罵追打，員警上前阻止，也無端挨了不少拳頭，李姓員警臉部右眼旁受傷見血，緊急送醫治療。莊訊後，依公共危險等罪嫌移送中檢，檢察官複訊後諭知交保。

飲酒請勿開車

(中國時報)