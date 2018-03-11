考績遭竄改 捷運警提告

2018年03月11日 04:10 中國時報 謝明俊 ／台北報導 ／台北報導

台北市警捷運警察隊驚爆呂姓人事主任竄改員警考績遭告發偽造文書案。捷運警察隊1名員警前年底考績80分，卻被打為乙等，當事人不滿向保訓會申訴；保訓會發文要求提供最初分數，呂先指使人事助理員竄改分數被拒，竟自行將80分改為79分，警政署及北市警局調查後，認為呂涉重嫌，全案由士林地檢署偵辦。

據悉，該員警2016年請調捷運警察隊，獲派第一分隊任職，當年底分隊對該員警打考績時，分隊長給予80分，依規定，分數80分以上，且該員警當年功獎數達80餘支，沒有申誡懲處，年度考績就得列為甲等，結果卻被列為乙等，員警氣憤地反應隊部無效後，向公務人員保訓會申訴。

保訓會受理發文要求捷運警察隊，提供該員警最初考績評分資料及考評會紀錄供調查，捷警隊呂姓人事主任收文後，疑因擔心東窗事發，竟指使葉姓人事助理員將該員警的考績，由80分竄改成79分，但葉員拒絕，呂姓主任見自行竄改分數，將申訴員警考績分數資料表回覆保訓會。

員警見保訓會調查沒有結果，心覺有異，追查後認為保訓會被蒙蔽，於是檢具相關證據向市警局政風室、廉政署舉發，也未獲答覆，於是具狀向台北地檢署告發呂涉嫌偽造文書，北檢將案件移由管轄地士林地檢署，並交由市警局追查。

據了解，檢方交查後，已獲葉姓警官明確指證，呂姓主任指使他竄改考績分數過程，及呂自行竄改員警考績分數證據。捷警隊在呈送市警局的報告中，也證實呂員有指使和竄改行為，目前靜候司法調查。

(中國時報)