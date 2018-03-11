風塵三俠 拚改頭換面

2018年03月11日 01:18 中國時報 林承彥 報導

最光陰面容俊俏，氣質冷冽。圖片提供霹靂國際多媒體

綺羅生一襲白衣，貌美如玉。圖片提供霹靂國際多媒體

「霹靂布袋戲」創立至今，創造了無數高人氣的角色，而諸多角色也各有死忠粉絲擁戴。這些迷哥迷姊們，多半希望生活中也有偶像相隨，因此都會在能力以內，蒐藏角色的周邊商品，而這麼多的周邊商品中，又以公仔最受歡迎。

霹靂所出的人物公仔具有擬真、精緻、富收藏價值等特性，從可愛Q版的「3D無雙激戰天下」，到氣勢萬鈞的「英雄傳說」，每每釋出新品訊息，都會引發預購熱潮。之所以能讓粉絲們愛不釋手，除了表達對於偶像的支持外，更重要的是這些公仔都是霹靂傾盡全力之作。

設計動作全面更新

從服裝頭飾到武器配件，霹靂公仔不僅在枝微末節上極其講究，也細膩地將招牌動作完整重現，英姿颯颯，一點都不輸給螢幕上武林群雄的風采，而相較於等身木偶動輒數萬元的售價，平均幾百元的公仔也容易入手得多。

霹靂公仔中最受歡迎的「3D無雙激戰天下」系列，今年特別規畫了4周年活動。這次將由粉絲決定，「風塵三俠」誰可獨家獲得「化身款」的機會。「風塵三俠」是由刀劍春秋至轟霆劍海錄劇集中一路活躍的三位經典俠客「白衣沽酒綺羅生」、「塵外孤標意琦行」、「北狗最光陰」所組成。過去公仔的化身造型只是換換頭像，因此次會全面更換設計和動作，「風塵三俠」的粉絲們無不在網上催票，就盼自己所支持的英雄能獲此機會，激烈的拉鋸也讓最終獎落誰家備受期待。

(中國時報)