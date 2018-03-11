龍腦決殺戰群雄 再現曹門千子彈

友善列印
中國時報

青陽子、劍子仙跡為大局，龍腦決殺道門頂峰。豁然之巔，道峰之決，兩人眼光一對，心領神會，同時出手。道氣浩瀚，天罡震動，山撼如墜，雲排似浪！浩掌縱橫無方，似絕實空，玄功流轉乾坤，虛動其外。劍子沉傷未癒，退無可退避無可避，唯有一往無前！青：劍子仙跡，為了大局，吾只能如此。

劫紅顏對上未知，天倫悲劇，最終死決。開弓便無回頭箭，捨不下的血緣，割不斷的天倫，在揚弓之刻，便只能逼自己殘忍。雙邪之力，奪子之恨，最強的力量，最強的憤怒，交織成一場最慘烈的殺戰！究竟這場母子之決，會演變出怎樣極端的發展？

狼嚎谷之內變數再起，狼夜刑刀步軍殤，手揮狼刀，狂勢襲向一頁書。面對狂然的殺性，一頁書內心明白，眼前已非昔日的戰友。步軍殤至極逼殺，一頁書不忍出手，陷入進退兩難。究竟一頁書心中的八大高手能否聚集？他們又要如何消滅八歧邪神？

深在鬼獄萬重淵，坐立千古蟠龍壁。帝龍胤開啟天象啟示，戰禍雙星並立天際，卻無法找出八歧邪神的本命星？究竟八歧邪神是何存在？邪神冥殿之上，御天者率眾人等待，百妖之首即將降臨。欲知一連串精彩結果，請繼續收看黃文擇布袋戲，《霹靂天命之戰禍邪神》第二部第21章：內戰，第22章：敵友難分。

(中國時報)

風塵三俠 拚改頭換面 85歲林沖忍腳傷送最後一程

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。