龍腦決殺戰群雄 再現曹門千子彈

2018年03月11日 01:18 中國時報 林承彥 ）

青陽子、劍子仙跡為大局，龍腦決殺道門頂峰。豁然之巔，道峰之決，兩人眼光一對，心領神會，同時出手。道氣浩瀚，天罡震動，山撼如墜，雲排似浪！浩掌縱橫無方，似絕實空，玄功流轉乾坤，虛動其外。劍子沉傷未癒，退無可退避無可避，唯有一往無前！青：劍子仙跡，為了大局，吾只能如此。

劫紅顏對上未知，天倫悲劇，最終死決。開弓便無回頭箭，捨不下的血緣，割不斷的天倫，在揚弓之刻，便只能逼自己殘忍。雙邪之力，奪子之恨，最強的力量，最強的憤怒，交織成一場最慘烈的殺戰！究竟這場母子之決，會演變出怎樣極端的發展？

狼嚎谷之內變數再起，狼夜刑刀步軍殤，手揮狼刀，狂勢襲向一頁書。面對狂然的殺性，一頁書內心明白，眼前已非昔日的戰友。步軍殤至極逼殺，一頁書不忍出手，陷入進退兩難。究竟一頁書心中的八大高手能否聚集？他們又要如何消滅八歧邪神？

深在鬼獄萬重淵，坐立千古蟠龍壁。帝龍胤開啟天象啟示，戰禍雙星並立天際，卻無法找出八歧邪神的本命星？究竟八歧邪神是何存在？邪神冥殿之上，御天者率眾人等待，百妖之首即將降臨。欲知一連串精彩結果，請繼續收看黃文擇布袋戲，《霹靂天命之戰禍邪神》第二部第21章：內戰，第22章：敵友難分。

(中國時報)