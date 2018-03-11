美黛花葬 親友〈意難忘〉送別

美黛17歲就開始唱歌、四處表演，晚年在歌唱班教唱，人生與歌唱緊密相扣。（資料照片）

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中國時報
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美黛去年在演唱會後台拍攝的照片，成為昨告別式使用的遺照。（盧禕祺攝）

資深歌手美黛1月29日因肝內膽管癌病逝桃園振興醫院，享壽79歲，死訊瞞了近1個月才曝光，震驚演藝圈。美黛的告別式10日早上於二殯舉辦，她生前怕給人添麻煩，交代不收花籃、奠儀；火葬後，家屬將她的骨灰以「花葬」方式埋在陽明山甄善園，長眠於翠綠青山與花草中，和當年採樹葬的先生賀天恩一樣，回歸大自然。

告別式會場布置典雅簡單，採基督教儀式，美黛的遺照顯出她嫻靜的一面，華風文化總監劉國煒透露，該照片攝於去年5月美黛的國父紀念館演唱會後台，她當時突然興起，要求劉幫忙拍照，並說：「未來可以用到。」沒想到竟一語成讖。

照顧後進不居功

美黛生前對生死看得透徹，7年前她幫老公翻身不慎跌倒，傷到脊椎而開刀，當時她就已寫好遺書交付一對兒女，她的女兒昨除了感謝到場的親朋好友，還帶著全場齊唱美黛經典曲〈意難忘〉，場面溫馨感人。

她的好友侯麗芳、吳靜嫻昨上台致詞，侯麗芳哽咽說：「她跟我說過：『侯麗芳我們都是努力工作的人，實實在在的人。』她照顧後進卻從不邀功，她桃李滿天下，希望大家哪天上了天國能與她重逢，祝福她在天國做個歌唱天使。」吳靜嫻則說，美黛作風簡樸，非常照顧晚輩，「雖然她現在走了，但她的好歌會永留大家心中。」

(中國時報)

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