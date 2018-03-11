赴雲南拍《尋龍》落水又缺氧 辰亦儒嚼蟋蟀「脆脆的」

辰亦儒到雲南拍攝網路電影續作，此行多了不少新的體驗。

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中國時報
報導
辰亦儒(右)出席活動現場當天天氣特別好。
辰亦儒(中)跟年輕粉絲玩自拍。

辰亦儒今年初告別合作12年的華研公司，轉戰影劇圈，日前為網路電影《尋龍契約2》跟《尋龍契約3》飛大陸連拍40多天戲，體會到演員「上山下海」的苦頭。

為拍攝《尋龍》系列，辰亦儒登上雲南雪山取景，有一幕他抱著同劇演員唐禹哲在雪山奔跑的戲，因空氣稀薄加上運動激烈，讓他換氣困難，一喊卡就缺氧，劇組拿出氧氣瓶幫他解圍。他的戲分還包括落水、石洞武打，吃足苦頭，為趕殺青，拍攝的最後3天總共只睡8小時。

自信不輸小鮮肉

辰亦儒拍戲的時間正好卡到今年過年，沒得與家人團聚，只能跟劇組一起吃年夜飯，品嘗了雲南的風味料理「酥炸蟋蟀」和「炸蟲蛹」，他形容：「炸得很酥，所以吃起來脆脆的。」並不倒胃。

去年底辰亦儒跟汪東城、郭品超自組「保鮮肉三兄弟」，誓言不輸眾家小鮮肉，他說：「3個人的特色跟現在的小鮮肉團會不一樣，散發出的味道跟以前也不一樣，更有魅力，加上是多年好友默契很好。」若未來有機會合體，希望第一個作品就是戲劇類，還能一起合唱主題曲。

辰亦儒昨在高雄出席保養品活動，原以為天寒多添衣服保暖，到了現場竟然出太陽，嘆穿太多不方便解放「冰塊盒」腹肌；活動現場來了2位16、17歲的年輕粉絲，讓他更堅信「保鮮肉」魅力滿點。

(中國時報)

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