戚冠軍砸百萬為女鋪星路

2018年03月11日 04:10 中國時報 洪秀瑛 專訪

資深武打明星戚冠軍（本名吳棟材）的女兒吳欣欣今年14歲，他與妻子Mika當幕後推手，安排女兒在中日合作的迷你劇《果然愛情很麻煩》客串，也讓她與星淘集團旗下新秀合唱主題曲〈一點一點〉，砸上百萬為愛女鋪星路，並籌拍功夫電影《正男》讓她正式出道。擔心被說靠爸族？吳欣欣機伶說：「每個人都要靠爸靠媽，不然怎麼長大？」

戚冠軍有3段婚姻、3子1女，與前妻生的小兒子吳致毅一度簽約香港英皇，卻違約落跑，父子關係斷絕。戚冠軍以電影《少林五祖》紅遍亞洲，是黃飛鴻傳人，更被看好能成為李小龍接班人，淡出影壇後與妻女長居台灣，去年首拍公視《起鼓‧出獅》，久違英姿重現。

吳欣欣在亞洲旅遊台播出的《果然愛情很麻煩》飾演飯店櫃姊，台風穩健，她從小就有表演天分，3歲跟爸爸上過《康熙來了》，11歲參加伊林娛樂「璀璨之星」國民美少女選拔獲選，也曾到上海戲曲學院觀摩。Mika說，原本沒想到要讓女兒入行，但自己有公司，女兒喜歡拍戲、唱歌就讓她試試，還是希望她以學業為主。

一身好功夫沒傳女

69歲的戚冠軍習武40多年，每早都會拉筋、上健身房、練氣功，坦言拍《正男》一半為了女兒，一半想執導自己的作品，好功夫有傳授給女兒？他說：「她不喜歡練功就不勉強。」她直言小時候曾被要求練拳、散打，每天痛不欲生，「爸爸不愛笑，又愛管我，比如不能吃炸的、喝甜的飲料，我小時候打死都不接近他。」

她小時敬畏爸爸但也以他為傲，有時會認真對同學說：「我爸爸會把人踩在地上流血哦。」父女愛鬥嘴，女兒也會撒嬌，硬漢被女兒軟化許多，戚冠軍笑說因為不想浪費口水，且不能再像以前管教兒子一樣「硬碰硬」，和妻女相處要學著不生氣。

(中國時報)