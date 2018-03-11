KISHOW嗨唱忘了搭機恐懼

「FLOW×GRANRODEO」被台灣粉絲熱情感動，昨演唱會後全體和歌迷合照。

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中國時報
報導溫博鈞

由兩日本樂團合作的「FLOW×GRANRODEO」10、11日連續兩天在台北開唱，由於兩者皆為演唱多首動畫歌曲的人氣名團，現場氣氛火熱，觀眾熱情反應更讓7位成員表演充滿活力。

GRANRODEO率先登場，主唱KISHOW以谷山紀章的聲優身分配音過《進擊的巨人》等上百部動畫，是代表性的資深聲優。KISHOW說自己趁空檔在台北街上逛3小時，吉他手e-ZUKA接著說：「就跟小狗一樣四處撒尿對吧。」KISHOW嗆：「誰會這樣啊？」笑翻全場。

團員接連秀中文

KISHOW是初次出國，相當擔心搭飛機，前天記者會上他說飛機起降時「很恐怖！還以為再也沒有下次了！」但他在連串精采演唱、台上台下嗨成一團後興奮不已說：「我真覺得表演到了最佳狀態，昨天說什麼第一次坐飛機很恐怖什麼的，超丟臉！」全場爆笑。

接著出場的FLOW曾翻唱海援隊單曲〈贈言葉〉獲得年輕樂迷支持，也唱過許多少年漫畫系動畫主題曲〈Re:member〉、〈GO!!!〉等，人氣更上層樓。他們一上台就以中文大喊：「很想見到大家！大家一起嗨吧！」

主唱之一KEIGO說：「你們根本完全聽得懂日文嘛！上次我們來的時候是夏天，本以為會很熱但這次意外地冷啊，不過這裡（會場）非常地熱！」他也問大家：「喜歡動漫歌曲嗎？」粉絲齊喊：「喜歡！」

最後兩團合體，讓現場加倍升溫，成員用中文直呼「大家超可愛！」並感動地說：「來台灣真好！」粉絲們對他們的歌曲如數家珍，演出在全場融為一體的火熱氣氛中落幕。

(中國時報)

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