成衣誕生西裝走向親民

2018年03月11日 01:18 中國時報 周子傑 報導

上世紀70年代末、80年代初，Giorgio Armani先生革新了傳統英式西服結構，輪廓變得更流暢、柔軟且舒適，成為今日眾人熟知的義式風格剪裁。圖片提供各品牌

20世紀中葉成衣的誕生，是影響現代男裝，尤其是西裝的另一關鍵。在此之前，所有西裝皆採客製或量身訂製，隨意走進一間服裝店並購得西服，根本是無稽之談。一個來自英國，另一個來自美國的男裝先鋒，相繼扭轉了這樣的局面。英國的Montague Burton，二戰後開始以「標準尺寸」為男士製作西服，一改先前採取「一人一版」、價格高昂且製作時間漫長的量身訂製模式，成功讓西裝跳脫菁英階層，變得更親民並能廣泛推介到各個階層，成為公認的「男士正裝」。

流行寬直筒西裝

從美國發跡的Brooks Brothers，藉由「Number One Sack Suit」西裝，一面顛覆量身訂製的悠久傳統，同時將它變成了品牌的標誌設計。這套西服的最大意義在於，顧客不再主導西裝的設計與剪裁，品牌及裁縫才是風格走向的關鍵。其外套的肩線自然地連到前襟，不僅沒有腰身，背面也沒有縫合摺；褲子的剪裁也很簡單，修長且寬鬆，故得名「寬直筒西裝（Sack Suit）」。這套西服後來不僅化身「美式學院風格」的代名詞，更成為80年代初期，Giorgio Armani先生解放傳統西裝輪廓，讓英式正裝結構變得更流暢、柔軟且舒適的伏筆，亦即當今所稱「義式正裝」風格。

(中國時報)