量身訂製凸顯個人風格

在Ermenegildo Zegna位於米蘭的私人訂製工坊，訂製一套西裝需經200個步驟，再裝配150個配件，最少需要75個小時方能完成，全由品牌的裁縫師以純手工打造完成，是人性與工藝交鋒的極致展現。圖片提供各品牌

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中國時報
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創立於1771年的Gieves & Hawkes，是Savile Row上最資深的裁縫世家，擁有多項皇室認證。圖片提供各品牌

當立基於工業時代的資產階級，正式驅逐由宮廷及貴族所支撐的舊時代思維，西裝躍升為都會男人新興的「正統風格」。與此同時，服飾卻悄悄化身辨別品味的象徵意涵。表面上，男人對服裝的選擇愈來愈明確，但大家卻愈穿愈像、逐漸喪失自我特色，尤其成衣誕生後更是如此。此時，欲辨別一位紳士的品格優劣，還是回歸「穿與不穿」、「無懈可擊細節」所延伸的個人色彩。歷經兩次世界大戰、全球化風潮及金融危機等考驗的量身訂製西服（Bespoke），再度順理成章成為凸顯菁英男士的風格表率。

純手工製作費時

西裝於發展之初，其實均作量身訂製。這是一門曠日廢時且所費不貲的手工技藝，從量身、打版、剪裁、縫製到試穿修正，由各擅其場且經驗老到的裁縫師合力完成；光是純手工製作時間，便超過50個小時。它可根據每位顧客的身形、需求及喜好（包括樣式設計、剪裁及布料選擇等）繪製專屬個人的版模，同時提供多達2000種以上的面料供顧客挑選，後經多次試穿修正，能成功掩蓋個人身形缺憾，不過卻得等待8至16周不等的時間。

位於倫敦市中心的薩維爾街（Savile Row），兩百多年以來便以訂製西服聞名於世，除了是各國皇室成員及名流仕紳裝扮自我的殿堂，且引領整體男裝潮流發展。這條街上老鋪名店不勝枚舉，如擁有多項皇室認證的Gieves & Hawkes及Henry Poole & Co.，或崇尚現代俐落與簡潔風采，為新一代薩維爾街代表的Richard James、Kilgour及Richard Anderson等。

(中國時報)

成衣誕生西裝走向親民 套量訂製特色兼顧成本

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