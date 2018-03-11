套量訂製特色兼顧成本

2018年03月11日 01:18 中國時報 周子傑 報導

成立於1965年的Kiton，是拿坡里式剪裁的代表。其簡潔流暢的線條、色澤飽滿又輕盈的面料，是與英式剪裁最大差別。圖片提供各品牌

在量身訂製西服獨一無二的奢華背後，所付出的時間、金錢及物力成本均十分高昂，但凡是有志風格之士，很難接受普通成衣的的粗糙細節，故催生了介於兩者之間的套量訂製（Made to Measure）。套量訂製其實發源很早，可追溯到18、19世紀的軍服訂製。在全球化時代來臨前，薩維爾街其實也早自上世紀30年代便開始提供此項服務，專供無法久待的旅客而設。但它真正開始普及且為人熟知，卻是80年代之後的事。隨著人工成本節節升高，相較於量身訂製，套量訂製無論在效率及價格上皆更具吸引力。

套上標準版型再修改

相較於量身訂製是採取專為個人繪製「一人一版」的模式，套量訂製則是會請顧客套上各家的標準版型西服（通常會提供2種版型，一個主張合身的現代剪裁，另一個則是經典剪裁），然後再根據其實際尺寸進行肩寬、腰身及衣長的修改。由於已有標準模版，顧客能發揮的「客訂」自由度相對較低。雖說如此，套量訂製的自由度還是取決不同的裁縫世家，如Prada的套量訂製，光是面料便有300種可供挑選，Ermenegildo Zegna更有多達500種；除了內襯及鈕釦也可自行挑選，部分品牌甚至提供繡字或配件訂製服務。

套量訂製的價格與面料挑選息息相關，入門款約10萬初起跳，但若相中特殊或珍稀質材，一套訂下來也有上百萬之譜，端看顧客個人需求及喜好。每年3～4月都是各品牌套量訂製服務的熱門時段，除了已經開跑的Ermenegildo Zegna之外，接下來包括Giorgio Armani及Prada也會陸續起跑，至於Gieves & Hawkes的套量訂製服務則是全年開放，惟3月底會搭配促銷活動，意者可接洽店上預約服務。

(中國時報)