薇閣小學 DIY認識地震科學

2018年03月11日 01:18 中國時報 李侑珊 報導

早稻田大學理工學術院統合事務技術中心所長井上文人（中）仔細觀察小學生們發揮創意，在振動台上搭起建築骨架。（張鎧乙攝）

薇閣小學校長紀紹仁。（張鎧乙攝）

有感台灣與日本皆位於地震帶，學童需盡早建立起對地震的認識，薇閣小學在昨（10）日舉行的國際日活動中，邀請到日本早稻田大學理工學術院教授，開設「歡樂理科實驗教室」，帶領小學生做實驗，化身小小工程師，透過親手製作模擬地震儀器與建築骨架，認識耐震結構的科學原理。

薇閣小學在2017年12月與早稻田大學系屬的早稻田實業學校，簽訂交流協定，兩校便締結為姊妹校，而有鑑於台日兩國都是地震頻繁的國家，且台灣在1個月前發生花蓮大地震，釀成重大災情，造成統帥飯店、雲門翠堤大樓等建築物倒塌，校方認為必須引領學童了解地震，因此邀請日本早稻田大學理工學術院教授，在活動當日開設「歡樂理科實驗教室」，帶領小學生進行地震科學實驗。

校友當小老師

薇閣小學校長紀紹仁說，舉辦實驗活動的目的，在於期望學童透過課程，建立起對地震的知識，在災害來臨時，能保護自己與家人；而校方也計畫，將早稻田大學教授打造實驗課程，融入薇閣小學的自然課中，也打算將「歡樂理科實驗教室」每年舉辦一次，傳遞知識。

薇閣小學外語主任游玉芬則表示，「歡樂理科實驗教室」主要針對小學五年級學生開設，課程透過抽籤，吸引校內百名小五生上課，同時也有家長到場觀課；而學童在實驗所使用的搖擺振動台，以及搭建建築模型的器材，不只是一人一套，還是從日本進口，而現場還有多名早稻田大學的學生，曾是薇閣校友，返校擔任小老師，指導小學弟妹做實驗。

「我們不只想要教學生，地震來臨時，如何避難，也要告訴他們，建築怎麼蓋才安全，透過親手實驗的方式，是一個最有效的教學方法。」游玉芬說。

增進學童知識

薇閣小學五年忠班學童楊宥熹指出，她最喜歡自然課，並且對科學很有興趣，而台灣地震多，每次發生地震時，都會注意相關新聞報導，學校也有提供學童防災卡，告知地震來臨的臨時避難處，「透過做實驗來認識地震，跟我過去學的方式不一樣，自己動手做，很有趣。」

薇閣小學五年仁班學童吳侑軒說，學校提供的模擬台還有建築材料，都可以帶回家，「我回去之後想要繼續研究、設計，然後多做實驗看看，想知道什麼樣類型的建築不容易倒。」

早稻田大學理工學術院統合事務技術中心所長井上文人說，在活動提供給薇閣小學生使用的模擬地震儀器，也提供給日本小學生使用，之所以開發這套教具，主要在於日本位於地震帶，期望透過教育，讓孩子在面對地震時，不能只是害怕，還要知道發生原因，以及建築抗震的原理，而台灣同樣地震多，學童對於地震知識也必須深入了解。

為促進教育國際交流，薇閣小學除邀請早稻田大學教授到校，還受邀前往台北歐洲學校，參與「第三屆台法小學法語歌曲聯誼會」進行合唱表演，另也將在7月份，安排學生將前往早稻田實業小學，展開4至5天的融合學習，除了將與日本學伴一起上課，也將進入學伴家中HOMESTAY，感受不同文化背景的家庭生活。

(中國時報)