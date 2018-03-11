漂鳥停泊發現台中祕境

2018年03月11日 01:18 中國時報 林承彥 報導

Carol Kuo

張愷妘

Siao Wan Ding

Mong-Yi Yang

梁齊齊

Rebecca Lin

Ella Wu

李宜嘉

Jheng-syong Wang

江湖懸賞，流浪鳥主意得獎名單

近年來廉航興起，加上網路訂房平台普及，選擇自由行的背包客人數連年增加，也因其迷你的旅行型態，更容易走向世界，進而體驗到不同文化的真實風貌。2018年，「薰衣草森林」發現市場青年背包客的需求，著手打造第9個全新品牌「Stray Birds 漂鳥」青年旅館。

「Stray Birds漂鳥」除了進駐交通便利的台中草悟道商圈外，並與《中國時報》影視消費中心聯合舉辦「江湖懸賞，流浪鳥主意」祕境分享活動，透過旅人的視角，讓大家更加認識私房台中旅行景點，傳遞漂鳥徒步旅行、冒險體驗的生活態度。

薰衣草森林第9個新品牌

臉書活動歷時一個多月，過程中旅人將心中最棒的台中景點，從落雨松祕境、薰衣草森林、心之芳庭、高美濕地到審計新村，以不同視角與主題，透過文字與照片分享至社群網路，展現豐富的台中觀光資源。這次就從市中心的「Stray Birds漂鳥」青年旅館出發，從市區到山海，感受台中多元的風貌人情。

「Stray Birds漂鳥」除了延續舒適乾淨、安全的男女分層住宿空間外，也透過設計巧思，建構出如壁爐、吧檯、書房等可以休憩獨處的角落，營造空間獨特美學。頂樓則是規畫了都市少有的戶外天台，還會不定期舉辦Live band、露天電影院、BBQ主題派對等活動，創造更多的非日常可能。

透過在地串聯，「Stray Birds漂鳥」也將公共空間活用，不僅做為青創故事的匯聚地，更打造成開放多元的台中造夢基地。這裡將常年策展，也規畫了季節性活動與不定期的講座、分享會、音樂表演等主題活動，盼鼓勵青年走入城市，展開冒險旅程。

(中國時報)