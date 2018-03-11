漂鳥停泊發現台中祕境

江冠葦

友善列印
中國時報
報導
Carol Kuo
張愷妘
Siao Wan Ding
Mong-Yi Yang
梁齊齊
Rebecca Lin
Ella Wu
李宜嘉
Jheng-syong Wang
江湖懸賞，流浪鳥主意得獎名單

近年來廉航興起，加上網路訂房平台普及，選擇自由行的背包客人數連年增加，也因其迷你的旅行型態，更容易走向世界，進而體驗到不同文化的真實風貌。2018年，「薰衣草森林」發現市場青年背包客的需求，著手打造第9個全新品牌「Stray Birds 漂鳥」青年旅館。

「Stray Birds漂鳥」除了進駐交通便利的台中草悟道商圈外，並與《中國時報》影視消費中心聯合舉辦「江湖懸賞，流浪鳥主意」祕境分享活動，透過旅人的視角，讓大家更加認識私房台中旅行景點，傳遞漂鳥徒步旅行、冒險體驗的生活態度。

薰衣草森林第9個新品牌

臉書活動歷時一個多月，過程中旅人將心中最棒的台中景點，從落雨松祕境、薰衣草森林、心之芳庭、高美濕地到審計新村，以不同視角與主題，透過文字與照片分享至社群網路，展現豐富的台中觀光資源。這次就從市中心的「Stray Birds漂鳥」青年旅館出發，從市區到山海，感受台中多元的風貌人情。

「Stray Birds漂鳥」除了延續舒適乾淨、安全的男女分層住宿空間外，也透過設計巧思，建構出如壁爐、吧檯、書房等可以休憩獨處的角落，營造空間獨特美學。頂樓則是規畫了都市少有的戶外天台，還會不定期舉辦Live band、露天電影院、BBQ主題派對等活動，創造更多的非日常可能。

透過在地串聯，「Stray Birds漂鳥」也將公共空間活用，不僅做為青創故事的匯聚地，更打造成開放多元的台中造夢基地。這裡將常年策展，也規畫了季節性活動與不定期的講座、分享會、音樂表演等主題活動，盼鼓勵青年走入城市，展開冒險旅程。

(中國時報)

薇閣小學 DIY認識地震科學 邱娉勻穿針引線府城記憶

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。