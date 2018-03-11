邱娉勻穿針引線府城記憶

2018年03月11日 01:18 中國時報 林承彥 報導

剛從澳洲藝術駐村回台的服裝設計師─邱娉勻（Juby Chiu），選擇在「緩慢文旅 台南古根」落腳100天。她短居在曾繁華一時的舶來品一條街，在擁有一條窄巷、時代新舊交融的旅宿穿梭其間生活。Juby藉每月的藝術治療工作坊，親身縫補改造二手衣物，用手思考、認識府城，也讓旅人帶回老台南的記憶。

除了創作展覽，Juby每月還會安排一場手創工作坊，藉以與旅人們產生交流。四季如夏的南國總是人手一杯清涼，Juby便趁夏天來臨前，和藝術家動手創作出專屬於你的無塑態度隨行杯袋。此次活動最終場工作坊將在3月17日午後展開，名額有限，只要自備二手衣物即可免費報名參加。體驗台南慢旅生活，可電洽（06）221-2288，或搜尋臉書「緩慢文旅」。

位在北海岸山城小鎮裡的「緩慢．金瓜石」，則將在春分山城新意盎然的時刻，展開一場微觀世界的小旅行。這次將由在地生活的民宿管家以及「苔蘚故事人」于慧正帶路，引領旅人步入山城小徑。午後，親觸土地芳香，認識腳下熟悉卻陌生的苔蘚植物；傍晚，品嘗礦山獨有的山月慢食，餐後親手創造屬於自己的療癒小森林；夜裡，與靜止的春分山城，一同香甜入睡。預約療癒自己的春分慢旅，可電洽：0916-552230，或搜尋臉書「緩慢民宿 生活是為了旅行」。

(中國時報)