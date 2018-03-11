薰衣草森林執行長開講

2018年03月11日 01:18 中國時報 林承彥 報導

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《Cheers快樂工作人雜誌》自2015年起，與講堂「重仁塾」合作打造全方位知識平台，提供創意思考、知識匯聚的交流空間。重仁塾塾長徐重仁將一生通路、創業經驗，透過與各界青創家、企業領袖對話，完整傳授給力爭向上的新世代、打開年輕人思考視野，為培育未來人才共盡心力。

重仁塾今年將以服務創新與創意商機2大系列為主題，展開10堂大師講座。首場訂於3月23日，由Cheers×徐重仁與「薰衣草森林」執行長王村煌進行對談。王村煌是協助薰衣草森林創辦人詹慧君和林庭妃創業的引線者，旗下擁有薰衣草森林、森林島嶼、桐花村、心之芳庭、好好、緩慢、緩慢文旅、緩慢尋路、漂鳥等9個品牌。他致力於打造以設計為核心，並具利他精神的幸福企業，王村煌率領的團隊還曾獲得天下CSR企業公民獎之殊榮。

作為首場大師講座的主講人，王村煌執行長將分享如何用非競爭邏輯與良善的營利初衷，建立團隊共識並創造獲利，把有意義的事情，轉化為商業模式和工作結構，讓新世代的青創者、工作者，能工作融合熱情，創造不同的職場品質。

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主題：文創獲利

時間：3月23日（五）19:15～21:15

地點：福華文教會館前瞻廳

（台北市大安區新生

南路三段30號1樓）

(中國時報)