薰衣草森林執行長開講

流通教父徐重仁（左）將攜手王村煌，暢談如何利用文創來創造獲利。（《Cheers雜誌》提供）

友善列印
中國時報
報導
★更多「重仁塾」相關資訊，可掃描重仁塾QRCode。

《Cheers快樂工作人雜誌》自2015年起，與講堂「重仁塾」合作打造全方位知識平台，提供創意思考、知識匯聚的交流空間。重仁塾塾長徐重仁將一生通路、創業經驗，透過與各界青創家、企業領袖對話，完整傳授給力爭向上的新世代、打開年輕人思考視野，為培育未來人才共盡心力。

重仁塾今年將以服務創新與創意商機2大系列為主題，展開10堂大師講座。首場訂於3月23日，由Cheers×徐重仁與「薰衣草森林」執行長王村煌進行對談。王村煌是協助薰衣草森林創辦人詹慧君和林庭妃創業的引線者，旗下擁有薰衣草森林、森林島嶼、桐花村、心之芳庭、好好、緩慢、緩慢文旅、緩慢尋路、漂鳥等9個品牌。他致力於打造以設計為核心，並具利他精神的幸福企業，王村煌率領的團隊還曾獲得天下CSR企業公民獎之殊榮。

作為首場大師講座的主講人，王村煌執行長將分享如何用非競爭邏輯與良善的營利初衷，建立團隊共識並創造獲利，把有意義的事情，轉化為商業模式和工作結構，讓新世代的青創者、工作者，能工作融合熱情，創造不同的職場品質。

Index

主題：文創獲利

時間：3月23日（五）19:15～21:15

地點：福華文教會館前瞻廳

（台北市大安區新生

南路三段30號1樓）

(中國時報)

邱娉勻穿針引線府城記憶 GIOIA PAN同名服飾設計品牌創辦…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。