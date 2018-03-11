GIOIA PAN同名服飾設計品牌創辦人兼設計總監－針織女王潘怡良 暗黑勾勒完美時尚

2018年03月11日 01:18 中國時報 採訪溫筱鴻（台灣服飾設計師協會執行長）、撰文魏伶芳 受訪者潘怡良（GIOIA PAN同名服飾設計品牌創辦人兼設計總監）

2015年潘怡良與星際大戰合作的設計作品。（潘怡良提供）

潘怡良（左）溫筱鴻（右）。（樂時尚提供）

服裝秀展演後，潘怡良（中）與夥伴們一同慶賀成功演出。（樂時尚提供）

穿上潘怡良所設計的服飾，不僅能將女性優雅與魅力完全展現，男裝服飾設計也能打造出獨一無二的風格。（樂時尚提供）

台灣服飾設計師潘怡良是時裝界屈指可數的設計師，獲獎無數，有「針織女王」的美譽。她是頂級服裝設計師，也是台灣之光，2014年榮獲大陸最厲害的服裝設計獎項「金頂獎」（大陸服裝設計界的奧斯卡），且之中只有她是台灣人，獲得殊榮的她，知道自己需要有更多的責任與使命感，所以近幾年重新調整了自己的步伐，持續經營自己的服飾品牌外，代表著台灣服裝設計力量的潘怡良，也希望能將台灣的設計展現給更多大眾。同時，作為設計界的前輩，她更希望自己能為兩岸的新銳設計師鋪路，期待看見更多新的有才華有能力的設計師出現。

我和怡良熟識就如同是自己的妹妹一般，我們已相識近20年，在工作上有很多的交集，從她發表的第一場時裝秀至今，一路上看到她的努力與成功，邁向國際舞台，身為好姊妹的我感到與有榮焉。還記得怡良第一次在衣蝶百貨解放區，以新銳設計師的作品進駐時，我就開始注意到她的設計作品非常的棒，後來在2001年時台北101百貨舉辦的第一場服裝秀場，就是我們一起策畫展演。

暗黑風格找出自我

2012年的北京中國時裝周，怡良的服裝秀轟動爆滿，而我也躬逢其盛參與盛宴，當時在秀場結束後，我們把握了關鍵10分鐘，直接在伸展T台正中央，拿了2張椅子，不顧旁人眼光就開始做起了電視節目專訪，現在想起來真是非常的酷，效率效果驚人；後來我也非常感謝怡良幫Carnival嘉裕設計了非常棒的男裝。

有「針織女王」稱號的怡良，私下的個性爽朗、豪氣，她在平日的小聚會中總是愛小酌幾杯，開心的和朋友們聚會，但她在服裝設計作品上的堅持創作，女王般的風範與就會表露無遺，對於每一款設計的作品從材質、款式和做工都相當的講究與重視，將針織設計發揮到淋漓盡致，運用不同的針織技法從平織、斜紋織等變換，相互交織運用，勾勒出每一塊布料的最完美的線條。穿上她所設計的服飾，都能將女性最優雅與細緻的魅力完全展現，男裝服飾設計也能夠打造出獨一無二的風格。

水瓶座的她，除了喜愛天馬行空地想像，發揮設計與創作外，她的內心很兩極化，喜歡粉色系的Kitty貓，但也熱愛重金屬搖滾樂，而她所設計的作品，早期偏向優雅與浪漫，喜愛運用大量的粉色系、蝴蝶結、荷葉邊等素材，但現在的設計卻以「暗黑風格」－黑白、叛逆、簡約的設計，讓她覺得找到了真正的自我。

一般人認為看似簡單的黑色系設計，但其實在服裝設計上是最難去呈現的，因為在那暗色的服裝裡，需要許多不同的變化，注重每一個小細節的改變與設計，才能去凸顯出想要帶給人的設計感，暗黑成為系列的主色調，可以運用多種不同的材質與針織相互碰撞，皮革、綢緞、網紗的搭配讓服飾設計充滿挑戰性。

從小家中從事服裝代工廠，但她其實對服飾設計、貿易並沒特別感興趣，但那時她很喜歡「美」的事物，舉凡歌唱、音樂、繪畫都有學過，而真正決定往服裝設計的方向，是大學才開始決定的，小時候在父母、老師、同學眼中都認為她是個乖乖牌，還在班上擔任班長的職務，那時候她就開始就發現個性很有領導與統籌的能力，且喜歡帶動班上同學的氣氛。

傳統針織融合流行

大學時，她就讀日本文化服裝學院（Bunka Fashion College）織品設計科，主修專攻就是針織的材質，但大學畢業後回台，是在家裡中服飾代工廠協助日文翻譯工作，直到後來又到輔大就讀織品服飾研究所，攻讀碩士學位後，於2001年開始自創品牌GIOIA PAN（義大利文名字Gioia，象徵歡欣、樂觀），由於父親的服裝代工廠有許多針織布料，於是她重新開始將針織技術重新鑽研與創新研究，不斷開發出各式針織服飾驚豔業界，同時也以傳統針織技藝融合流行元素，跳脫一般針織服飾的刻板印象，賦予新的時尚生命。

品牌創立期初以客製化高級訂製服裝為主，也與許多知名藝人合作服飾造型設計，2007年第一位華人世界小姐張梓琳，在奪冠之夜穿著的藍色禮服，便出自她的手；2016年和迪士尼合作以星際大戰為主題的服裝設計主題「惑」，在中國國際時裝周發表；同時也在北京與環球影業出品電影《速度與激情8》（台譯《玩命關頭8》），合作設計相關系列服飾，許多的創新異業合作實踐的結合，才能設計出更多好作品。

快樂工作靈感不斷

一年365天，有一大半的時間怡良無法待在台灣，需要坐飛機到各國出差，一般人認為非常的辛苦，但她卻把每次搭飛機的出差行程，當成是要出國度假的心情，期待到新的國度裡去發現新事物，所以工作之時，總是充滿了熱情與活力，從來不覺得累；然而平日裡若想讓自己放鬆和紓解壓力時，追劇、看電影、聽音樂、小酌幾杯是怡良最喜愛的活動，其實設計靈感不是在需要做設計的時候才去尋找，而是應該來源於生活的點點滴滴，當你是快樂的狀態去生活、工作，靈感自然就來了。

怡良與她的設計工作團隊夥伴，其實採取嚴厲的管理風格，由於一半時間不常待在台北辦公室，所以更需要重視每一款服飾設計圖的環節設計，無論再忙也都會親自看過每一款服飾設計圖，然後一一與團隊討論，修改調整每件服飾設計，希望每款GIOIA PAN品牌的設計服飾都是獨一無二，最完美的呈現，她總是會為自己定一個明確的目標，喜歡以簡單的方式處理，「目標明確，簡單做事」。她說：「我很感謝我的合作夥伴，還有團隊，他們讓我很放心的將工作交給他們，我們彼此已經有了長久以來的默契，他們的努力和協作，讓我可以心無雜念，簡簡單單的做自己喜歡的設計。」怡良的服飾設計擁有自己的獨特風格，將自己精巧的針織手法融入到每一季作品上，散布出與眾不同的氣息，深受大家喜愛與追隨。

(中國時報)